Ella es Romina Ortega, la modelo de Onlyfans esposa del árbitro Néstor Pitana: “no se gasten en insultar”

Tras la derrota de Colombia ante Brasil este miércoles, usuarios y espectadores han culpado directamente al árbitro Néstor Pintana del gol que empató el marcador. Los insultos al juez del partido llegaron hasta su esposa Romina Ortega quien también argumenta que no hubo irregularidad en el partido y lo defendió.

“No empecemos con polémicas, jueguen”, fue la frase que publicó la mujer en sus historias de Instagram. Incluso un usuario le preguntó que por qué su marido “es una rata” y ella dijo que no perdieran el tiempo insultando “Gracias a Dios tuve unos padres que me enseñaron a respetar. Para mí, el arbitraje estuvo perfecto”, señaló Ortega, quien se casó con el árbitro en 2018.

La mujer que ya tiene dos hijos, supera los 170 mil seguidores en su cuenta de Instagram es una modelo fitness y también está afiliada a la plataforma Onlyfans donde comparte contenido exclusivo y generalmente para adultos. Hace una semana celebró en su cuenta el cumpleaños de Pintana “feliz cumpleaños mi amor”, escribió la argentina.

En sus redes sociales Romina ha decidido evitar algunos comentarios por lo que ha bloqueado y limitado los mensajes en algunas de sus publicaciones y principalmente en una donde aparece con Pintana. Mientras que en otra antigua los tiene activados y ha recibido desde amenazas contra su esposo hasta insultos.

La polémica

En el minuto 78 del partido, cuando la Tricolor ganaba el juego con 1 - 0, los jugadores de Brasil hicieron un ataque que terminó en gol por el cabezazo de Roberto Firmino; sin embargo, apenas se dio el gol los jugadores colombianos, entre ellos el portero David Ospina, se acercaron a Pitana para reclamar.

Segundos antes de que se notara el gol, el balón había rebotado en el árbitro y, según el reglamento, cuando este sucede el partido se debe detener, cosa que no sucedió y se dio el gol. Ante los múltiples reclamos, Pitana pidió ayuda al VAR, quienes terminaron validando el gol de la selección brasilera.

Tras la polémica que esta situación generó entre los jugadores, técnicos, comentaristas e hinchas de ambos equipos, se estaba a la espera de que la Conmebol publicara los audios de la conversación que tuvo Pitana con el VAR y así saber cómo se había determinado que el gol era válido. Con estos audios se esperaba que la situación se aclarara, pero lo cierto es que en el VAR también vivieron momentos de indecisión y duda, lo que no aclara nada para los colombianos.

En la madrugada de este jueves, la Conmebol publicó la conversación que tuvo el árbitro con el VAR durante más de cuatro minutos, a raíz del polémico momento. En primera medida, una voz en off del video explica por qué está bien que Pitana hubiera seguido con el juego a pesar de que tocó el balón.

“A los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo, donde el balón toca al árbitro, volviendo hacia atrás a un compañero, que juega lateralmente, no constituyendo un ataque prometedor. El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego”, inicia explicando el narrador del video.

Y agrega que la decisión es correcta porque “el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor. Que son las 3 acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un ‘bote a tierra’”.

