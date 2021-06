Exárbitro FIFA aseguró que fue injusta la actuación de Pitana: “Se lo dan a Brasil porque es Brasil”

Rafael Sanabria, exárbitro de Copa América, difiere tajantemente con la acción de Néstor Pitana durante el partido de Brasil contra Colombia. Foto: Colprensa, ESPN

En Colombia, todavía se siente la impotencia por la derrota ante Brasil en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa América. Pero más allá del resultado, la bronca es por la decisión del árbitro argentino Néstor Pitana en una acción del juego que derivó en el gol de Roberto Firmino que resultó en la igualdad entre los equipos. Tal es el descontento, que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tomó cartas en el asunto pidiendo la suspensión de todo el cuerpo arbitral presente en el juego.

El polémico empate de Brasil 1-1 contra Colombia con intervención del árbitro Néstor Pitana en la jugada / (Cortesía: DirecTV Sports).

Frente a la acción de Pitana, durante el programa ESPN 90 Colombia, el exárbitro FIFA Rafael Sanabria mostró su consternación por el mal proceder del juez argentino. El boyacense, quien pitó la Copa América de 1997, aseguró que el movimiento desubicó por completo a la defensa colombiana.

“Cuando la pelota golpea en el árbitro y hay un ataque o jugada importante, entonces eso descontrola y desubica a todos los jugadores que están defendiendo. El que está atacando no se desubica porque va con la acción. El que está defendiendo sí, porque él está esperando trancar la pelota y ve que el árbitro le cambia la dirección o la redirecciona para otro lado”, aseveró el exárbitro en el canal deportivo.

Además, basándose en el reglamento, aseguró que no es válida la continuación del ataque. “El reglamento dijo: no puede ser válido. Porque es un ataque que, de ahí, puede generar una anotación e influye directamente en los jugadores”, argumentó.

“Le pega al árbitro y ahí debió haber parado. Él intentó parar pero no sé por qué no lo hizo. Después, el VAR la revisa y no devuelven la situación. Se lo dan a Brasil porque es Brasil. Brasil no necesita de ayudas, por Dios. A Brasil le ayudaron en la Copa América pasada contra Argentina. Todos lo vimos”, dijo, sugiriendo que los cuerpos arbitrales pretenden beneficiar al cuadro carioca.

Frente al argumento del comentarista Luis Alberto Henao que señala que se trató de un gol lícito porque nunca hubo ‘pitazo’ del árbitro, Sanabria recuerda que hay que evaluar la actitud de los jugadores en cancha. “Perdóname, Lucho, hay que estar en la cancha para ver la actitud de los jugadores con este tipo de jugadas. A mi me sucedió muchas veces. Cuando el asistente amaga y levanta el banderín, frenas todo. Así el árbitro no pite”, aseguró, según su experiencia.

La jugada, según los colombianos

Aquella jugada del minuto 77 terminó con un gol de Firmino que significó el 1-1 transitorio. La entidad que regula el fútbol colombiano entiende que el rebote generó un “ataque prometedor” para el elenco de Tite y ese concepto es el que genera la principal discordia.

“Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el árbitro lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido”, argumentaron desde la FCF.

Uno de los primeros en manifestar su descontento con esta secuencia fue el futbolista Juan Guillermo Cuadrado, quien tras concretarse la derrota de su equipo analizó la decisión de Pitana de dar continuidad al juego.

“Nos quedamos parados porque la regla es que si le da al árbitro, se repite. Es lamentable. No sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared. Es un árbitro de experiencia y de Mundiales, y dice juegue. Ese gol descompone todo el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo el equipo”, lamentó el jugador de la Juventus. Más allá de lo que expresó uno de los referentes, la protesta ha llegado a las más altas esferas del fútbol sudamericano.

