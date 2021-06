“Nunca me contó de su tío delincuente”: Santos sobre familiar del embajador Pinzón

Juan Manuel Santos y Juan Carlos Pinzón. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

El pasado 14 de junio el presidente Iván Duque anunció como nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos a Juan Carlos Pinzón Bueno, quien reemplazará a Francisco ‘Pacho’ Santos, quien renunció al cargo. “Nos complace que un colombiano de sus condiciones éticas y humanas asuma esta importante posición. Tiene el trabajo, junto conmigo, de fortalecer las relaciones con Estados Unidos”, dijo el mandatario.

Días después el portal La Nueva Prensa reveló que el funcionario tiene un tío, Jorge Bueno Sierra, condenado a cadena perpetua el 27 en Estados Unidos desde enero de 1995 por cuatro delitos: conspiración para importar cocaína, importación de cocaína, conspiración para poseer e intentar distribuir cocaína y posesión e intención de distribución de cocaína.

Sobre este tema, Pinzón no lo negó sino que además sostuvo que nunca fue un secreto. “Un hermano de mi madre fue capturado por temas de narcotráfico y luego condenado en los Estados Unidos. Ese caso solo lo conocía una persona a la que le informé el día que me ofreció ser viceministro de Defensa. Yo le dije que no podía aceptar por este tema, pero al contrario me dijo que por mis condiciones éticas y morales y mis logros, le parecía que debería seguir adelante y hacer como correspondía mi carrera. Y así por muchos años producimos grandes resultados contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Era Juan Manuel Santos”, aseguró el nuevo embajador en Caracol Radio.

Cabe recordar que, Pinzón fue ministro de Defensa y enseguida embajador en Estados Unidos por primera vez, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y pese a decir que el entonces presidente conoció del caso de su tío, este martes se conoció otra versión, también a través del portal La Nueva Prensa.

“Nunca me contó nada de su tío delincuente”, le dijo Santos a periodistas de ese medio que lo consultaron sobre las declaraciones que entregó el nuevo embajador. Según el Nobel de Paz, es falso que Pinzón le haya contado y agregó: “me enteré, como todos los colombianos, la semana pasada”.

La Nueva Prensa aseguró además que Pinzón no le informó al Ministerio de Relaciones Exteriores ni a la Casa Blanca sobre su tío condenado a cadena perpetua en el país donde se desempeñó como embajador años atrás.

“De su lado, Mónica Pinzón Bueno, hermana de Pinzón, fue cónsul de Colombia en Boston entre marzo de 2011 y mayo de 2015. Ella tampoco informó a la Cancillería colombiana ni al Gobierno de Estados Unidos sobre el tío narcotraficante preso en Atlanta, quien para entonces ya estaba condenado a cadena perpetua por haber introducido media tonelada de cocaína a través del puerto marítimo de Miami. Después fue cónsul en Vancouver, Canadá, durante dos años”, contó el medio que dirige el periodista Gonzalo Guillén.

Tras el nombramiento oficial de Juan Carlos Pinzón como nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos, publicó un hilo de Twitter donde reveló las tareas que el primer mandatario le encomendó en su nuevo puesto, entre ellas: “recuperar Washington”.

Pinzón fue uno de los principales críticos de Iván Duque en la campaña presidencial de 2018 y lo cuestionó por su supuesta falta de experiencia gubernamental y administrativa, y además, dijo en repetidas ocasiones que la que debió llegar al poder es la hoy vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, aseguró en Twitter:

“El Presidente Iván Duque me designó como embajador de Colombia en Washington. Recomponer las relaciones con EEUU y ‘reconquistar Washington’ para el bien del país serán mis prioridades”.

Muchos tomaron esta afirmación como una indirecta para su predecesor, Francisco ‘Pacho’ Santos. Pues bien, Pinzón Bueno tuvo una entrevista con la emisora Blu Radio en la mañana del pasado martes 15 de junio y explicó los motivos por los que hizo dicho comentario: “Washington ha cambiado mucho por el tema político y la polarización en todas las democracias y también por la nueva administración. Ahí es muy importante que nos alineemos con lo que esté ocurriendo. Esa es la interpretación del trino. Tengo gran aprecio por el exvicepresidente y embajador Santos”, explicó en esa cadena radial.

En sus trinos, Pinzón también dijo que tan pronto llegue a esa embajada, priorizará múltiples temas como “la situación de Venezuela y la inmigración desde ese país, que es un capítulo aparte en el que estaremos en defensa de la democracia y de los intereses de Colombia”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: