Juan Fernando Quintero habló de su retiro, opinó sobre Falcao en River y aconsejó a Santos Borré

Juan Fernando Quintero, futbolista del Shenzhen FC. Foto: Instagram @juanferquinterop

Uno de los futbolistas que más ha extrañado la selección Colombia en la Copa América, por sus disparos de media distancia e inteligencia a la hora dejar a los delanteros mano a mano con el portero rival, es Juan Fernando Quintero. El volante creativo fue convocado por Reinaldo Rueda para disputar los más recientes partidos de las eliminatorias, pero luego, por las dificultades de Juanfer para salir de China debido a los protocolos de bioseguridad por el covid-19, lo desconvocó.

Pese a estar lejos del combinado tricolor, el jugador del Shenzhen FC ha estado empapado de lo que ocurre en la Copa América y de sus connacionales. Días atrás defendió a James Rodríguez de las críticas de algunos periodistas deportivos y este 22 de junio brindó algunos consejos a Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, con quienes compartió en River Plate.

En diálogo con el programa ¿Cómo te va?, emitido por Radio Colonia, el crack antioqueño opinó que Borré, próximo a acabar contrato con el equipo de la banda cruzada, debe fichar por un club pensando en su felicidad, más allá de los comentarios de los demás:

“Como amigo le digo a Borré que tome su mejor decisión, que sea feliz, que piense en su futuro y tome la mejor decisión y sea feliz”.

El máximo goleador de River Plate en la era Gallardo (56 anotaciones) al parecer tiene propuestas del Besiktas (Turquía), Rangers (Escocia), Lazio e Inter de Milán (Italia). Seguramente tan pronto culmine su participación en la Copa América se sabrá del equipo en el que militará.

En la imagen, el centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero (i). EFE/JuanJo Martin/Archivo

Juanfer también tuvo palabras para Jorge Carrascal, quien le heredó el número ‘10′ del dorsal en River pero hasta ahora no ha cumplido las expectativas del club y de la hinchada. Tanto es así que el Millonario estaría dispuesto a dejarlo a ir si llega una buena oferta por él. De su talento nadie duda; pasa lo contrario con su constancia.

“A Carrascal el club le tiene mucha confianza, es un gran jugador, el entrenador confía en él. El Pity y yo también vivimos eso. Estoy seguro y confiado que va a hacer las cosas mejor y el entrenador lo va a respaldar. Está todo dado para que siga demostrando su calidad”, sostuvo Quintero.

En la entrevista, el futbolista de 28 años de edad también fue consultado sobre un eventual regreso de Radamel Falcao García a River Plate, dado que Galatasaray estaría esperando propuestas por él. Le gustaría, lo aceptó, pero considera que es difícil.

“Ojalá vuelva Falcao a River, pero yo no me lo imagino. Es un hincha de River, que quiere mucho al club, pero la realidad es que lo económico y lo que es el fútbol en la actualidad no sé si están dadas las condiciones para que vuelva”, argumentó.

‘El Tigre’, sin embargo, no fue el único referente del club de Núñez sobre el que se conversó. Juan Fernando además se refirió al DT Marcelo Gallardo, quien dejó huella como futbolista y ahora lo está haciendo como estratega.

Juan Fernando Quintero junto a Marcelo Gallardo y Lucas Pratto,

“Gallardo es el entrenador más especial de mi carrera. He estado con grandes técnicos, pero este fue especial. Cuando era entrenador, esa era la relación y fuera de los partidos teníamos una gran amistad. Lo quiero mucho y le agradezco demasiado”, anotó.

Aunque a Juanfer lo que le quedan son partidos por delante, el talentoso cafetero explicó que desde ya piensa en su retiro:” La idea es que a los 33 años pueda retirarme digno de este trabajo y estoy armando día a día lo que va a ser el post”.

