Aida Cortés, la colombiana mejor pagada de OnlyFans, confesó con cuántos hombres ha tenido sexo

Aida Cortés, la colombiana mejor pagada de la plataforma OnlyFans.

En diálogo con el influencer Erick Pabón, la generadora de contenido le reveló detalles sobre su trabajo como modelo webcam y en especial cómo ha sido su experiencia en la plataforma OnlyFans, en la cual se ha destacado por ser la colombiana mejor pagada.

Inicialmente, Cortés habló de su entorno familiar, reveló que es la menor de 8 hermanos, por lo que siempre estuvo acompañada de varias personas, lo que según ella, la hizo una persona carismática, alegre y extrovertida a la hora de comunicarse.

Una de las anécdotas que reveló, fue cuando perdió su virginidad, la cual según la apodada ‘Reina del OnlyFans’, fue a sus 17 años en su casa, pero que no se pudo hacer realidad, porque una de sus hermanas (Lorena) se dio cuenta y le contó a sus padres.

“Ese día mis papás me regañaron y me sentí como una porquería, y me quería ir de la casa”, confesó la joven.

Entonces en medio del calor de las hormonas y el amor, Aida tomó la decisión de marcharse con su primer novio, pero al ver que no tenían ni un peso, mejor decidió regresar a su casa.

Asimismo, a la pregunta de ¿Cuántos hombres se ha acostado? Aida, sin tapujos, señaló que aproximadamente con 12 hombre ha tenido relaciones sexuales. “Bueno, por ahí con unos 12″, indicó y en medio de risa agregó “12, como los discípulos de Jesús”, a lo cual el entrevistador quedó asombrado y ella le preguntó: “¿muchos o poquitos?”

En cuanto a su ingreso al mundo del modelaje web cam, detalló que ella supo que ese sería su rumbo cuando uno de sus primeros videos se filtró, y ella estaba estudiando en la universidad.

“Es muy rico hacer webcam y estar escondida. Uno piensa, no le cuento a nadie. Pero cuando eso ya se vuelve viral y empieza a coger una reputación en la página, es normal que la gente comparta el contenido que ve en vivo. Un día yo estaba en la universidad, llegue normal y varios decían es la del video. Entonces, ahí tuve que decidir si continuaba estudiando o me retiraba. Porque yo pensé: Aida, tu verás si te retiras, porque igual el contenido va seguir en redes. Entonces boletiada ya estoy, pero peor pobre y boletida, entonces nada”, contó en medio de risas.

Seguidamente, en medio de risas, habló de la relación con el padre de su hijo, con quien no está, pero con quien lleva una relación sana y cordial, pues manifiesta que él nunca la ha juzgado por su trabajo como modelo webcam.

“Él nunca me ha juzgado, pues él era mi jefe, creo que nunca tuvo problema, antes me decía que trabajará más”, detalló en medio de carcajadas.

De igual manera en este espacio, la colombiana reveló algunas de las peticiones más extrañas que le han hecho. De acuerdo con los detalles que dio la joven, una de esas experiencias fue que un hombre le pagó por verla dormir durante un privado.

“Una vez un tipo me pagó por dormir en un privado. Dormí como una hora y media y él pagaba por minutos mientras dormía. Es que también logró hacer match con los sentimientos de los usuarios”, puntualizó Cortés, enfatizando en que esto se dio luego de que una persona la viera cansada.

Asimismo, también aseguró que en una ocasión un usuario le pidió que le espichara la cabeza a un gato recién nacido con un tacón, mientras él veía, algo que ella no aceptó y procedió a bloquear este usuario.





SEGUIR LEYENDO