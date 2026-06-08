Equipo de campaña de Iván Cepeda denunció ataque al ‘Ivancho Móvil’: “Nos acaban de arrojar una piedra”

Un objeto contundente impactó el parabrisas del vehículo de Iván Cepeda, generando temor en la campaña - crédito @PizarroMariaJo / X

El 7 de junio de 2026 se denunció un ataque contra el “Ivancho Móvil”, vehículo de campaña de Iván Cepeda, lo que desató alarma entre los miembros de su equipo que estaban realizando un trayecto en Bogotá. De acuerdo con la denuncia, el hecho solo causó daños materiales y ocurrió en el momento en el que el grupo se dirigía a un acto público con organizaciones sociales, familias y niños.

Del mismo modo, se informó que el suceso se presentó minutos antes de la llegada al punto de encuentro, cerca de la cancha de la Sexta, cuando el vehículo fue impactado con un objeto contundente.

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Las imágenes muestran al parabrisas dañado, aunque el personal de la campaña indicó que no hubo personas heridas, pese a la enorme piedra que lanzaron en su contra.

La agresión incrementó la preocupación sobre la seguridad de la actividad política en el proceso electoral colombiano. Precisamente a pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta, jornada que se desarrollará el domingo 21 de junio.

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En un video difundido por el equipo, los ocupantes relataron lo ocurrido mientras : “Nos acaban de arrojar una piedra”.

Otra de las personas que viajaba en el carro indicó: “Lo lamentable no es lo material, sino estas señales de odio”.

El vehículo de campaña presidencial de Iván Cepeda fue atacado piedra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reacciones y denuncias tras el ataque

Pocos minutos después, la senadora y jefa de debate de la campaña, María José Pizarro, denunció el ataque en sus redes sociales y atribuyó su gravedad al aumento de los “discursos de odio y estigmatización”.

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En su publicación, Pizarro señaló a la campaña encabezada por Abelardo de la Espriella como promotora de estos mensajes, a los que responsabilizó de fomentar la violencia en contra de Iván Cepeda y todos aquellos que tengan afinidad con los pensamientos de izquierda.

Ante la gravedad del caso, la senadora reclamó garantías para la actividad política y pidió a las fuerzas políticas que rechacen todo acto de intimidación. Del mismo modo, exigió que se asegure un ambiente de respeto y advirtió sobre la “escalada de violencia” que, según indicó, pone en riesgo la integridad de los participantes.

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Hasta el momento, no se han identificado responsables del ataque, pero se espera que se inicie una investigación para dar con los autores materiales e intelectuales del hecho.

La jefa de debate de la campaña pidió respeto por las actividades políticas - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Preocupación generalizada por el odio en el discurso político en Colombia

El ataque contra el “Ivancho Móvil” se presentó en un escenario electoral caracterizado por la tensión y las denuncias sobre la falta de garantías para la actividad política en el territorio nacional a pocos días de que se conozca el nombre del nuevo mandatario de los colombianos.

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Ante la gravedad de la situación, el equipo de Cepeda reiteró la necesidad de respeto, advirtiendo que los episodios de violencia pueden comprometer la seguridad de los participantes y afectar negativamente el proceso democrático.

Integrantes de la campaña señalaron que estos hechos impactan el clima electoral y pueden desalentar la participación ciudadana.

Además, reiteraron que la seguridad de los aspirantes y de aquellos ciudadanos que asisten a actos públicos ha sido identificada como una de las mayores preocupaciones durante la campaña. Hasta el momento, no existe parte policial ni nueva información sobre los posibles responsables del ataque.

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Los candidatos continúan trabajando por convencer a más colombianos para darles su voto de confianza en las urnas - crédito Luisa Gonzalez y Nathalia Angarita / Reuters

Finalmente, el equipo de campaña de Iván Cepeda insistió en que frenar la intimidación es clave para que todos los actores políticos puedan ejercer su labor en condiciones de respeto y seguridad, en un ambiente donde continúa creciendo la preocupación por lo que pueda llegar a pasar después de las elecciones.

Y es que, independientemente de quién sea el ganador, los diferentes sectores planean salir a las calles a expresar su inconformidad, por lo que piden garantías en las protestas.

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