Tras una semana de tensión, Iván Cepeda reconoció los resultados de las elecciones de primera vuelta en las que ganó Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos, equivalentes a 10.361.499 sufragios, consolidándose como el más votado en la primera vuelta- crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters

El candidato presidencial y senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, reconoció oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial y aceptó su paso a la segunda ronda como contendor directo de Abelardo de la Espriella, poniendo fin a casi una semana de cuestionamientos desde sectores de la izquierda sobre el desenlace electoral.

A través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, el candidato de la coalición de izquierda confirmó que acata las cifras definitivas una vez concluidos los escrutinios, en un mensaje que marcó distancia frente a las críticas expresadas por el presidente Gustavo Petro contra el proceso.

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La decisión del aspirante se produjo luego de que los resultados consolidaran a Abelardo de la Espriella como el candidato más votado en la primera vuelta, con el 43,74% de los sufragios, equivalentes a 10.361.499 votos.

Iván Cepeda alcanzó el 40,90%, con 9.688.361 votos, resultado que le permitió avanzar a la segunda vuelta presidencial frente a Abelardo de la Espriella - crédito @Registraduria/X

Iván Cepeda habló de los resultados de las elecciones de primera vuelta

Cepeda, por su parte, obtuvo el 40,90%, correspondiente a 9.688.361 votos, lo que lo ubicó en el segundo lugar y le aseguró su participación en la definición presidencial. La diferencia entre ambos candidatos desató inicialmente reparos desde la izquierda, donde se llegó a cuestionar la magnitud de la votación alcanzada por el aspirante de la derecha.

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En contraste con la postura del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda optó por reconocer formalmente las cifras una vez concluyó el escrutinio: “Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas”.

Agregó que, en su condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, y “una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”.

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El aspirante Iván Cepeda aceptó su derrota en las elecciones presidenciales de primera vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X

El presidente Gustavo Petro endureció su postura frente a los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026 y se negó a reconocer el triunfo preliminar del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, que superó al aspirante oficialista Iván Cepeda. A una semana de la jornada electoral, el mandatario mantiene una posición crítica y confrontacional.

Gustavo Petro rechazó el preconteo electoral y mantuvo un discurso político sobre las elecciones

En declaraciones en redes sociales, Gustavo Petro rechazó los resultados preliminares del preconteo y cuestionó el funcionamiento del software de escrutinio utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según afirmó, existirían supuestas anomalías y un “desfase” en el censo electoral.

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“No los acepto (…) Nosotros no manejamos la Registraduría, ni el Consejo Electoral, ni nada. No cuidaron la transparencia de las elecciones”, expresó el mandatario el mismo día de las elecciones, al dejar en evidencia su desconfianza frente al sistema.

Las acusaciones provocaron una reacción inmediata de la autoridad electoral, por lo que la Registraduría emitió un comunicado oficial en el que defendió la integridad del censo, del sistema de votación y del proceso de escrutinio, y rechazó cualquier insinuación de irregularidades estructurales.

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Petro cuestionó el software de escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y denunció un supuesto “desfase” en el censo electoral - crédito @petrogustavo/X

Más allá de las dudas sobre el proceso, Petro también dirigió fuertes críticas al proyecto político de De la Espriella, por lo que el mandatario calificó la propuesta del candidato de derecha como una amenaza para el país y la definió como “regresiva y autoritaria”. En sus intervenciones públicas insistió en que el avance de la extrema derecha representa, a su juicio, un retroceso en materia de derechos y garantías sociales, profundizando así la confrontación ideológica en la antesala de la segunda vuelta.

El escenario se tensó aún más cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su “respaldo total” a De la Espriella tras conocerse los resultados de la primera vuelta.

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Por medio de su propia plataforma digital, Truth Social, Trump escribió: “Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¡“EL TIGRE” ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DECEPCIONARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA!”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

Petro respondió con dureza y acusó a su homólogo estadounidense de interferir en la política interna colombiana: “Traiciona el acuerdo que hizo conmigo, que no era intervenir en Colombia (…) Debe dejar al pueblo colombiano libre de votar, de escoger (…) La bandera de Colombia no se la entregué a Donald Trump”.

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Mientras el país avanza hacia la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, la postura de Petro mantiene en el centro de la discusión la legitimidad del proceso electoral y la influencia internacional en la contienda, pese a la aceptación de Iván Cepeda de los resultados electorales.