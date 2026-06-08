Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, excabecilla de las Farc y director del partido Comunes, adhirió a campaña de Iván Cepeda para la segunda vuelta

En su misiva, el director del partido Comunes también cuestionó algunas de las decisiones del presidente Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko y que fue uno de los principales firmantes del Acuerdo Final de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), de las que fue máximo cabecilla hasta noviembre de 2016, anunció el domingo 7 de junio de 2026 su decisión de apoyar al senador Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Una determinación que causó revuelo en redes.

La declaración de Londoño Echeverry, dirigida a integrantes del colectivo Defendamos la Paz (DLP), enfatizó que “no hay espacio para la incertidumbre frente a la decisión electoral”. El exlíder insurgente, que asumió el mando del partido Comunes tras su reincorporación a la vida civil, expresó en una misiva de dos páginas los motivos que lo llevaron a esta determinación; con miras a la contienda del domingo 21 de junio.

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En su mensaje, el exguerillero relató cómo, durante un fin de semana junto a su hijo de casi siete años, el menor le preguntó por quién había votado, a lo que el director del partido Comunes respondió: “por Cepeda”, por lo que mencionó cómo este episodio lo llevó a reflexionar acerca del significado de las decisiones políticas en el presente, en el que está en juego, en su concepto, el respeto al acuerdo firmado con el Estado.

Con esta carta de dos páginas, Rodrigo Londoño, director de Comunes, expresó su apoyo al candidato Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Tenemos que estar a la altura del momento histórico, de la decisión que tomemos como pueblo va a depender el futuro de niñas y niños como JR que de manera ingenua comienza a asomarse al mundo de los adultos y sus decisiones”, escribió Londoño Echeverry, que si bien tuvo la posibilidad de ejercer como congresista de la República, declinó su aspiración para comandar las riendas de la colectividad de izquierda.

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En esa misma línea, el exjefe de las extintas Farc reiteró la necesidad de evitar ambigüedades en la coyuntura actual. “Es imposible tener dudas en este momento de cuál es el camino a seguir y al que debemos trabajarle con entusiasmo y sin ambages para que otros y otras también lo asuman”, sostuvo Londoño, que instó a promover esta oposición, pues “dudar o hacer dudar en este momento nos pierde”.

Rodrigo Londoño firmó la desmovilización en 2016 y desde entonces ha estado en la vida civil - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Las críticas de ‘Timochenko’ al Gobierno de Gustavo Petro y sus elogios a Iván Cepeda

Aunque expresó su apoyo a Cepeda para la segunda vuelta, Londoño dedicó parte de su carta a cuestionar la gestión del presidente Gustavo Petro, pues según afirmó, los firmantes del Acuerdo de Paz han enfrentado dificultades por las decisiones y políticas de la actual administración. “Nosotros hemos sufrido y seguimos sufriendo en carne propia sus inconsistencias, su egocentrismo, sus improvisaciones”, expresó.

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En su argumentación, recordó que, a pesar de la promesa del jefe de Estado de cumplir el acuerdo “a rajatabla”, una de las primeras decisiones de su administración fue no incluir un capítulo específico sobre el Acuerdo Final de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Así, denunció que los representantes de los firmantes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) han encontrado obstáculos para ejercer sus funciones.

Con todo ello, pese a las críticas expuestas, el excabecilla del extinto grupo, que sí honró la palabra dada ante los colombianos, a diferencia de alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, reconoció ciertos avances bajo la administración actual. Según su visión de la gestión de Petro, “en ningún otro gobierno habíamos avanzado más en función de atacar las causas estructurales que han generado la violencia en Colombia”.

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Iván Cepeda, representa según Rodrigo Londoño, la voluntad de cambio que requiere Colombia para el próximo cuatrienio - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Por otra parte, en su misiva Rodrigo Londoño destacó la trayectoria de Cepeda en temas de paz y su rol durante los diálogos de La Habana. “Estoy seguro de que acá nadie duda de la vocación de paz de Iván Cepeda refrendada por la dedicación en su búsqueda a lo largo de su trayectoria”, expresó el excabecilla, que lleva nueve años de haber dejado las armas, como actor político en medio de duros señalamientos.

También reconoció que, en un principio, mantuvo reservas respecto a Cepeda, pero estas se disiparon tras los encuentros sostenidos durante las negociaciones en Cuba. “No puedo negar mis prevenciones las primeras veces que lo traté en La Habana en el marco de los diálogos, prevenciones que desaparecieron en los intercambios realizados y al ver los esfuerzos que hacía para que esos diálogos dieran sus frutos”, escribió.

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Al concluir su mensaje, el director de Comunes apeló a la unidad e hizo referencia a la obra literaria Fuente Ovejuna, del dramaturgo español Lope de Vega. “Como en Fuente Ovejuna: ‘TODOS A UNA’”, concluyó Londoño Echeverry, en un llamado en el que se dirigió a los que comparten el espacio político y social de Defendamos la Paz, así como a los que influyen en la opinión pública en Colombia.