Viajar en pandemia: las preferencias de los colombianos en 2021

Turismo en Cartagena.

Con la reactivación del turismo los colombianos han vuelto a pensar en viajar y disfrutar de los parajes nacionales e internacionales, por eso son cada vez más los análisis e informes que denotan las preferencias de los turistas.

Un reciente informe de la plataforma de viajes Airbnb dio a conocer los resultados de una encuesta exclusiva realizada por IPSOS en el país, sobre las preferencias de viaje de los colombianos para 2021 y que relacionamos a continuación:

Viajar es la actividad fuera del hogar que los colombianos más extrañan

El estudio reveló que la gran mayoría de las personas que extrañan viajar “se sienten aisladas y solitarias, y el solo hecho de pensar en la posibilidad de viajar las alegra y les brinda esperanza”.

En ese sentido, la intención de viajar entre los colombianos se registró alta con un 77 %, en comparación con el 23 % que no espera viajar ni está seguro de sí lo hará o no en 2021. El 11 % ya reservó al menos un viaje, el 38 % está planeando un viaje para 2021 y el 28 % espera viajar en este año, pero no ha empezado a planificar.

Viajar para conectarse con familia y amigos

La encuesta también dio a conocer que el principal motivo por el que quieren viajar los colombianos es conectarse con sus seres queridos, “el tipo de viaje que los colombianos más ansían una vez se encuentre superada la pandemia es muy diferente al tipo de viaje que deseaban antes de esta”.

Ahora quieren viajes más significativos y personales, centrados en la familia, los amigos y destinos cercanos más que experiencias de aventura y en paquetes turísticos.

Algo que, según Airbnb, se debe al confinamiento y se refleja en que “la mayoría de las personas (78 %) se sienten más conectadas con su pareja, hijos y/o familia con la que viven”.

Así, pues, “el primer viaje pospandemia de los colombianos será para reconectar con la familia inmediata y extendida con el 93 % de ellos deseándolo. Los amigos (con el 41%) son la siguiente prioridad, y son los más jóvenes quienes buscan hacerlo”.

"Pareciera que a medida que se flexibilicen las restricciones para viajar también lo hará el turismo masivo. Para el turismo en 2021 tendrá más importancia con quién viajas y qué pueden hacer juntos antes que dónde ir", detalló Airbnb. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Conocer destinos cercanos

Otras de las preferencias que dejó en evidencia la encuesta es que existe una preocupación acerca de la covid-19, además de un interés cada vez mayor por sentirse cómodo y seguro. Por ello, “más viajeros sienten la necesidad no solo de elegir destinos locales, sino de estar mucho más cerca de sus hogares”.

“Las condiciones de confinamiento hacen que, aunque los colombianos deseen viajar al exterior, decidan esperar unos meses más. Muchas de las personas en Colombia sí consideran realizar un viaje internacional en 2021 y los destinos más deseados son lugares cercanos en Sudamérica, Europa y el Caribe, y esperan hacerlo dentro de 7.8 meses en promedio”, informó la encuesta.

Asimismo, evidenció que en cuanto a destinos nacionales, “el 34 % quiere ir a playas populares como Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Mientras que el 21 % dijo tener interés en visitar las grandes ciudades”.

Este factor también ha incidido para que los viajes en carretera estén entre los preferidos durante el 2021, ya que “el 80 % de los colombianos dijo estar extremadamente o muy interesado en realizar este tipo de viaje; sin embargo, existe el mismo interés para viajar por avión”, según la encuesta.

Viajes económicos y seguros

Los índices también revelaron que “el 58 % de los colombianos busca que el lugar donde se vayan a alojar sea asequible”. De igual forma, quieren viajar principalmente cuando se presenten condiciones favorables para su bienestar y salud física.

“El 57 % busca protocolos de salud y seguridad y 46 % que cuente con amenidades como piscina, cocina, etc.”.

La encuesta además reveló que, en cuanto a las preferencias de alojamiento, “los apartamentos o casas completas son atractivos para el 51 % de los colombianos que esperan alojarse en ellas y el 64 % busca alojarse en lugares únicos como cabañas, casas del árbol, entre otros”.

