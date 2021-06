Juanes, cantante colombiano. Foto: Colprensa.

Juanes y Karen Martínez conforman una de las parejas colombianas con mayor reconocimiento en el mundo del entretenimiento, motivo por el cual su vida personal es de bastante interés para miles de curiosos que permanecen al tanto a través de las redes sociales. En esta ocasión la presentadora aprovechó para interactuar con sus seguidores de Instagram por medio de una casilla de ‘preguntas y respuestas’.

Ante la actividad, poco recurrente en el perfil de la colombiana, uno de los usuarios decidió salir de dudas y preguntarle que hacía enojar a su esposo: “¿Qué es lo que más enoja al señor Aristizábal?”.

En medio de risas, la también modelo le pasó la duda al cantante y él respondió que le molestaba que le interrumpieran cuando estaba comiendo, cosa que estaba haciendo en ese momento, al parecer, pues se encontraba sentado en el comedor.

“Lo que más me molesta es que me graben cuando estoy almorzando”, dijo Juanes, a lo que Karen inmediatamente respondió: “bueno, pero yo no te grabé almorzando, terminaste ya”

Esto es lo que más le enoja al cantante Juanes

En honor al día de padre, que se celebró este fin de semana, la actriz decidió enviarle un caluroso mensaje al hombre con el que lleva casada más de 17 años.

“Feliz día al papá de mis pollitos. Gracias por ser un papá incondicional y lleno de amor para ellos”, comentó la actual presentadora del Factor X.

Asimismo, en un segundo mensaje le dedicó unas palabras al artista con un carrusel de fotografías en el que aparecen juntos como familia y, de paso, también mencionó a su padre. “Feliz día a todos los padres hoy y siempre, pero en especial a estos hombres que llenaron mi vida de mucho amor. Gracias por ser pilares fundamentales en mi crecimiento, por enseñarme el amor en distintas formas, sin ustedes nada sería lo mismo (...) Feliz día, padre amado, eres y siempre serás mi primer amor”, escribió.

Además, Karen Martínez aprovechó sus redes sociales para responder algunas preguntas sobre su familia. Todo sucedió este sábado como parte de una dinámica que Martínez llevó a cabo con sus millones de seguidores, los cuales se dedicaron a dejarle en los comentarios una serie de dudas que ella intentó despejar en cuanto pudo.

Así entonces, dejó entrever que a su hijo menor Dante Aristizábal no le gusta sacarse fotografías o videos en los que se utilice alguno de los tan populares filtros. Además, en la misma grabación afirmó que se goza todos los paseos que hacen junto a su familia en Estados Unidos, donde radican.

Sobre cómo ha llevado la etapa de adolescencia de Luna y Paloma, Martínez advirtió que es complejo tener a dos mujeres en esta misma edad, pero señaló que la presencia permanente de los padres y los valores enseñados durante la infancia han sido de gran ayuda.

“Es una etapa bastante complicada, aunque todas las etapas son lindas. Sin embargo, en la adolescencia es muy importante que los padres hablen con sus hijos y que, en general, exista una excelente comunicación de ambas partes. Yo siento que ya todo lo que uno les dijo, todos los valores que se les inculcó, abren paso para que ellos tomen sus propias decisiones”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: