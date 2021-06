José Luis Rodríguez “El Puma” aclaró si estuvo o no en una fiesta de Pablo Escobar

Foto: Captura/Ventaneando

Jorge Luis Rodríguez, más conocido como ‘El Puma’, es uno de los cantantes venezolanos más famosos de la historia de ese país. El interprete de música romántica y balada tiene una exitosa carrera en la que ha coleccionado innumerables anécdotas y ha estado inmiscuido en chismes, como cualquier otro famoso.

Este 21 de junio, durante una charla con el influenciador conocido como ‘Marko’, también venezolano, ‘El Puma’ aclaró una historia que hace muchos años circula e incluso salió en una serie de televisión sobre Pablo Escobar.

De acuerdo con el mito, Jorge Luis Rodríguez fue golpeado por hombres de Pablo Escobar durante una presentación privada por estar coqueteando con la esposa del extinto capo de la droga.

Según el cantante, la escena de la serie ‘El Patrón del Mal’ fue un invento de los escritores y aseguró que nunca conoció a Pablo Escobar.

“Eso fue un invento del escritor para llamar la atención. Yo nunca vi en persona a Pablo. Sí canté en Colombia, como todos nosotros (…) “Eso de la novela, eso es mentira. La gente lo recuerda, eso es terrible. Vi el capítulo, fue ridículo. Supuestamente soy yo”.

En el video, el cantante describió que en una ocasión se presentó en un hotel de Bogotá en donde había un grupo de personas que llevaba tres días de fiesta y fue obligado a cantar a oscuras.

Canté. No vi a nadie, no sentí aplausos. Incomodísimo. Cantaba y cantaba, pero estaban lejos, yo no sentí a nadie.

“El dinero que se gana en ese tipo de fiesta es un dinero amargo”, concluyó el artista venezolano en ese momento sobre su misteriosa presentación.

Al cantante también le gusta opinar de política y ha sido un fuerte crítico del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

“Venezuela está dentro de una trampa. Principalmente en sus elecciones: siempre con la misma máquina pinchada, con la misma brutalidad y siguen cometiendo el mismo error”.

Y agregó: “Hay que hacer una limpieza; pero no como la de Mao que fueron 70 millones de personas, cuando ese régimen llegó al poder y empezó a purgar, a limpiar, habría que limpiar para lo bueno también, creo que no es con marchas, no es analizando el problema, porque analizan el problema tan perfecto, pero no plantean la solución”.

“Nos están matando a todos, se están robando el país, matan a cualquiera, no hay justicia, uno que habla lo liquidan, ese régimen no tiene ideología, son pillos, ladrones, son espíritus malignos que están enquistados en un gobierno ficticio que no existe de verdad”, sostuvo.

Luego, describió lo que para él ocurre en su país: “Hay dos Venezuela. Unos que viven muy bien y otros que viven muy mal. Me da mucha bronca que sigan pasando estas cosas absurdas”. Y remarcó: “La igualdad no existe”.

“Yo no estoy incitando a que los pobres sean pobres. Hay clases para todos y cada quien tiene que cumplir su función. Pero en la sociedad la igualdad no existe, entonces el sistema que plantean es demoníaco: el de Rusia, el de China o Cuba. Y lo peor es que siguen plasmando el mal en América Latina”, concluyó el cantante.

