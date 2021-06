Santiago Ochoa no era de la primera línea, asegura su familia

Santiago Ochoa fue asesinado el pasado 19 de junio en Tuluá.

Medicina Legal determinó este lunes que la cabeza encontrada este sábado dentro de una bolsa plástica en Aguaclara, Tuluá (Valle del Cauca) pertenecía a Santiago Ochoa de 22 años. Primeras hipótesis declaraban que el joven era integrante de la primera línea de esa ciudad, sin embargo, el alcalde de Tuluá y su familia rechazan estas afirmaciones.

La familia afirmó que el joven salió en bicicleta al mediodía del sábado hacia su trabajo pero no llegó, además su tía Marta aclaró que no era manifestante y lo describió como juicioso. El mandatario, John Jairo Gómez Aguirre, dijo que “es muy prematuro lanzar conjeturas tan grandes como las que he visto en redes sociales diciendo que fue producto de pertenecer a lo que llaman primera línea”.

Aguirre dijo que el joven no estaba reportado como desaparecido ante las autoridades competentes. También afirmó que en el corregimiento de Aguaclara se han cometido varios homicidios relacionados con el microtráfico, por lo que no descarta que se pueda tratar de un caso de estos y concluyó diciendo que apenas conociera el motivo de la muerte, lo daría a conocer, por lo que rechazó las afirmaciones prematuras.

La Policía y el Esmad, quienes fueron señalados en redes sociales de haberse encontrado con Santiago momentos antes de su muerte rechazaron las afirmaciones y dijeron que ellos no adelantan operativos desde hace varias semanas en el municipio.

“Es importante aclarar que una vez retornado el orden público en Tuluá, desde hace aproximadamente un mes no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del Esmad en este municipio y rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables en redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos”, sostuvo el coronel Jorge Urquijo, comandante de este institución en Tuluá.

La recompensa por dar con los responsables de la muerte del joven asciende a 100 millones de pesos después de que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se sumara a la iniciativa que había arrancado en $10 millones por parte de la Policía.

El presidente de la República, Iván Duque, rechazó el asesinato de Santiago Ochoa, ratificando el avance de las indagaciones para judicializar a los responsables. “Como país nos duele la muerte de todo colombiano, pero el atroz crimen del joven Santiago Ochoa en la ciudad de Tuluá merece todo nuestro rechazo. Las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los responsables y que sean juzgados con determinación”.

El ministro de Defensa, Diego Molano, fue otro de los que condenó “la irresponsabilidad” de vincular al Esmad en la comisión del asesinato.

“1. En últimos días ESMAD no ha hecho procedimientos en la zona 2. Policía y Fiscalía investigan 3. La Policía Nacional ofrece recompensa que permita dar con responsables 4. Denuncie: 3143617841″, compartió en Twitter Diego Molano.

Por su parte, la representante a la Cámara, Katherine miranda compartió la cruda imagen: “Están matando a quienes protestan en Colombia, Santiago Ochoa de 23 años y miembro de la primera línea fue DECAPITADO. ¡Disculpen mi crudeza al subir el vídeo, pero NOS ESTÁN MATANDO!”.

En Cali encontraron pies cortados

El pasado sábado las autoridades confirmaron la versión de que en una planta de tratamiento de aguas residuales fueron encontradas partes inferiores de un cuerpo, en este caso un pie y un hueso con zapato. Emcali, la empresa de servicios públicos de la ciudad, explicó que el cuerpo fue hallado en el canal cerca de la avenida Ciudad de Cali, pero descartó que esto afectara el agua suministrada a la ciudadanía.

