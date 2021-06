Juan Carlos Pinzón sobre Gustavo Petro: no será un buen candidato presidencial porque fue muy mal alcalde

163

Este martes 22 de junio el nuevo Embajador de Colombia para Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, estuvo en entrevista con Caracol Televisión y habló sobre los precandidatos presidenciales que son buenos o malos para él.

Pinzón fue Ministro de Defensa durante el mandato de Juan Manuel Santos, candidato presidencial en las elecciones anteriores, en 2018, y ahora se retiró de su aspiración electoral para las próximas votaciones para asumir el cargo de Embajador.

El nuevo Embajador comenzó detallando, según él, lo que los colombianos miran en el momento de votar por un candidato presidencial. “Los colombianos deberían buscar primero personas con peso, sentido patriótico, con experiencia, maniobra política, que sean capaces de integrar muchos sectores, que sean capaces de liderar”, afirmó.

Y agregó que, “definitivamente, no deberían buscar candidatos que hablen de destrucción, de afectar los derechos de los demás, que de alguna manera no estén pensando realmente en solucionar las cosas”.

Además, explicó que muchas personas que se dedican a la política solo hablan y que es muy diferente ser consecuente en el momento de hacer algo puntal. “Hay que ir a buscar quiénes han sido los buenos ejecutores y los malos ejecutores”.

Frente a esto, Pinzón sugirió que “los colombianos deberían buscar primero personas con peso, sentido patriótico, con experiencia, maniobra política, que sean capaces de integrar muchos sectores, que sean capaces de liderar. Definitivamente, no deberían buscar candidatos que hablen de destrucción, de afectar los derechos de los demás, que de alguna manera no estén pensando realmente en solucionar las cosas”.

Dentro de esta entrevista mencionó a varios militantes que han anunciado públicamente que aspiran con lanzarse a la presidencia en las próximas elecciones, las cuales tendrán lugar a mitad del próximo año. Sonaron los nombres de Enrique Peñalosa, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras, entre otros.

“Uno que me dicen que no es candidato y me lo ha dicho además personalmente, pero el país no puede descartar, un hombre como Germán Vargas. Creo que es una persona probada en resultados”, confesó.

Por otro lado destacó la labor que empleó Enrique Peñalosa durante sus dos alcaldías en Bogotá. “Un hombre que cada vez que ha cogido la ciudad produce cosas efectivas”. Asimismo habló de Juan Carlos Echeverry, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“He visto también ahora a un hombre extraordinario, que es Juan Carlos Echeverry, fue un gran exministro y donde ha ido en lo público, privado, institucional, produce y genera resultados concretos”, añadió.

Uno de los hombres de quien más habló fue de Gustavo Petro. Y confesó que lo considera como mal candidato. Para Pinzón durante sus cargos como senador y exalcalde de Bogotá no realizó un buen trabajo, “fue muy mal alcalde y sus resultados son muy limitados”.

Pero también explicó que aunque no esté de acuerdo con que sea de nuevo candidato presidencial, respeta que se vaya a elecciones. “De hecho, siempre he tenido una relación respetuosa con el exalcalde Petro, pero me parece que quienes hayan estado un poco en la línea de la violencia, de la destrucción o de la rabia, pues es más el daño que le hacen al país y el oxígeno que le quitan a la sociedad, que lo que le van a aportar”.

Por último, reiteró lo que cada ciudadano debe buscar en el próximo presidente del país. “Aquí hay que pensar en gente con peso, experiencia y que además tenga logros probados, y que realmente venga a resolver problemas, porque aquí lo que hay es grandes retos”.

SIGA LEYENDO