Egan Bernal respondió a comentario de Rigoberto Urán sobre sus títulos: “Ha ganado más plata que yo”

Egan Bernal respondió a las declaraciones de Rigoberto Urán en las que bromea sobre su palmarés. Fotos: REUTERS.

Egan Bernal y Rigoberto Urán son dos de los ciclistas más importantes que Colombia ha visto en este siglo. El primero, a sus cortos 24 años, ya ganó dos grandes vueltas: el Tour de Francia en el 2019, y el Giro de Italia, en este 2021. Y el segundo ha desarrollado una carrera de más de 14 años en Europa, incluyendo tres podios: dos en el Giro y uno el Tour, ocho ‘top 10’ en las carreras de tres semanas, una medalla de plata en los Olímpicos de Londres 2012, entre otros.

Sin embargo, antes de disputar el Tour de Suiza en la segunda semana de junio —donde fue subcampeón—, Urán explicó en diálogo con la revista Semana que, si bien no se siente viejo a sus 34 años, ve una buena oportunidad para consolidar sus emprendimientos, como es el caso de su marca de ropa Go Rigo Go! Además, respecto a su palmarés, aprovechó para bromear comparándose con Egan, y dijo que no ha ganado “un culo” en su carrera deportiva:

“No, estoy viejo para el deporte, pues tengo 34 años, y soy un niño en estos momento para otras cosas. Para el ciclismo ya soy un viejo, porque si Egan tiene 24 años y ya ha ganado el Tour y el Giro, y yo con 34 y no he ganado un culo. Entonces viejo como un putas, pero jóvenes para vivir y seguir compartiendo con este pueblo tan querido”, manifestó entre risas.

A raíz de esas declaraciones, Bernal entregó una divertida respuesta a su compatriota, de quien asegura que, si bien no tiene tantos títulos, ha generado más ingresos: “Yo le escribí que ha ganado más plata que yo al menos, no ha ganado un culo pero ha hecho más plata. Rigo es un personaje, muy buena gente, me cae muy bien y hay que hacerle fuerza. A él, a [Esteban] Chaves, ‘Superman’, Nairo, a todos”, expuso al citado medio.

El antioqueño logró quedarse con el segundo puesto del Tour de Suiza y solo fue superado por Richard Carapaz. Foto: EF Education

¿Qué se viene en el calendario de Egan?

El corredor del equipo INEOS Grenadiers está incluido en la preselección para disputar la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokyo, sin embargo, este ya ha dejado claro en varias ocasiones que, tras correr el Giro de Italia y no poder entrenar durante varias semanas por el positivo de covid-19, prefiere hacerse a un costado y darle la plaza a alguien que se encuentre en mejores condiciones físicas:

“Lastimosamente no, pasé el COVID y voy tres semanas sin montar en bicicleta, así que no es la preparación ideal para unas olimpiadas tan duras como van a ser las de este año, sería quitarle el cupo a una persona que realmente lo merece, así que no voy a ir”, manifestó Bernal en entrevista con Noticias Caracol.

¿Y la Vuelta a España? Ese ha sido otro de los dilemas de Bernal. Por sus declaraciones a la opinión pública ha dejado entrever que sí va a disputar la edición de este año, que se celebrará del 14 de agosto al 5 de septiembre. “Voy a la Vuelta. No sé en qué condiciones, me gustaría ganarla algún día, pero en estos momentos no sé cómo voy a llegar”, dijo durante el homenaje que se le hizo en la Catedral de Sal de Zipaquirá el pasado sábado luego de su consagración en el Giro.

El ciclista colombiano Egan Bernal del Ineos carga el trofeo que lo identifica como campeón del Giro de Italia hoy, en el interior de la Catedral de Sal iluminada de rosa en honor al deportista en Zipaquirá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Además, Bernal no ha escondido que su próximo objetivo es ganar la ronda española, sin embargo, pensando en el futuro inmediato, no lo ve tan probable: “No creo que sea este año, tengo 24 años, pero ojalá completar la triple corona, sería un sueño hecho realidad. Mi sueño era participar en una grande, luego con ganar, y poco a poco vamos cumpliéndolos”.

