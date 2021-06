Adiós al invicto: el uno a uno de Colombia en su caída ante Perú

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Peru - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - June 20, 2021 Colombia players pose for a team group photo before the match REUTERS/Amanda Perobelli

La Selección Colombia perdió 2-1 en la tercera fecha de la Copa América contra Perú y terminó con un invicto de cuatro jornadas desde la llegada del técnico Reinaldo Rueda.

El equipo Tricolor no tuvo un buen compromiso en el que falló en la zaga defensiva y en el que no tuvo mucha producción en el ataque con sus delanteros titulares Duván Zapata y Miguel Ángel Borja.

Ante la derrota, evaluamos el rendimiento de los jugadores que fueron elegidos por el entrenador vallecaucano para disputar el encuentro de este domingo.

David Ospina: No tuvo mucho trabajo pues Perú no creó muchas jugadas de peligro. Tuvo un buen cierre en el primer tiempo y en los goles no tuvo ninguna responsabilidad. (6 puntos)

Stefan Medina: En defensa cumplió una gran actuación recuperando muchos balones y no dejando avanzar a los atacantes peruanos por la banda derecha.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Peru - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - June 20, 2021 Colombia's Miguel Borja scores their first goal from the penalty spot REUTERS/Diego Vara

En el ataque con pocas ideas y sin claridad para originar salidas por su carril que pudieran finalizar en el área rival. (5 puntos)

Yerry Mina: No fue exigido en la zona defensiva debido a que Perú no tuvo mucho juego ofensivo.

Sin embargo, en la jugada del primer gol se ve comprometido pues en un intento de presión la zaga quedó expuesta y quedó un hueco en el corazón del área que fue aprovechado por Perú.

Además, marcó el autogol que generó el segundo tanto de los Incas. En ataque creo algunas jugadas de peligro en los cobros de tiro de esquina o faltas directas a favor de Colombia. (4 puntos)

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Peru - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - June 20, 2021 Colombia's Yerry Mina in action with Peru's Christian Ramos REUTERS/Diego Vara

Dávinson Sánchez: Poco trabajo para el defensa que se vio nervioso cuando tuvo que salir con la pelota dominada. Tuvo varios cierres importantes que impidieron que Perú avanzara con peligro. (5 puntos)

William Tesillo: En defensa no tuvo complicaciones y controló los ataques rivales que se produjeron por la banda izquierda.

En la construcción del juego ofensivo tuvo muchas limitaciones y nunca pudo salir al ataque de manera efectiva. (5 puntos)

Juan Guillermo Cuadrado: El mejor jugador de Colombia. En defensa siempre colaboró haciendo doblajes por la banda derecha ayudando a Stefan Medina para que no sorprendido por los delanteros peruanos.

En ataque fue el hombre más punzante de Colombia creando muchas jugadas por el carril derecho y llevando al equipo a estar muy cerca del área rival.

En el primer tiempo estuvo cerca de marcar un golazo de media distancia. (6 puntos)

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Peru - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - June 20, 2021 Peru's Yoshimar Yotun shakes hands with Colombia's William Tesillo after the match REUTERS/Diego Vara

Wilmar Barrios: Fue el jugador que tuvo más participación en defensa debido a que se tuvo que multiplicar en el medio campo para cortar los ataques de Perú.

Siempre ayudando a la zaga defensiva infiltrándose entre los centrales para no permitir sorpresas de su rival.

En ataque siempre se prestó para dar inicio a las jugadas con pases sencillos a sus compañeros. (6 puntos)

Sebastián Pérez: Poca participación del volante que no tuvo un buen partido debido a que recuperó muy pocas pelotas en defensa. Se vio confundido y no hizo buena pareja con Wilmar Barrios. En la fase ofensiva colaboró muy poco en la construcción de juego. (4 puntos)

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Peru - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - June 20, 2021 Colombia's William Tesillo in action with Peru's Andre Carrillo REUTERS/Diego Vara

Edwin Cardona: Cuando apareció en el partido fue uno de los hombres más importantes en el ataque de Colombia.

Sin embargo, tuvo muchas lagunas y desapareció en momento importantes en los que se necesitaba de su talento para crear los espacios en el campo peruano.

Lo mejor del volante fue la asistencia que ejecutó para el penal que le pitaron a favor de Miguel Ángel Borja. (5 puntos)

Duván Zapata: Inició el compromiso con mucho ímpetu tomando la pelota en propio campo y originando jugadas individuales en la búsqueda de encontrar el gol.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Peru - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - June 20, 2021 Colombia's Duvan Zapata in action REUTERS/Diego Vara

En esos minutos tuvo una acción clara que finalizó con un remate de pierna derecha que controló fácilmente el portero de Perú. En términos generales, estuvo bastante aislado por el extremo izquierdo y no tuvo mucho acompañamiento por parte de los volantes ofensivos de Colombia. (4 puntos)

Miguel Ángel Borja: En su posición como centro delantero mantuvo ocupados a los defensores peruanos. Muy metido en el partido fue el jugador más peligroso de Colombia y en sus botines se originaron las jugadas de gol más claras.

El delantero cafetero sería uno de los principales candidatos para ser el reemplazo del goleador Carlos Tévez. Foto: FCF

También en pelotas aéreas estuvo cerca de marcar en un tiro de esquina con un golpe de cabeza que desvió el arquero Gallese. Fue el autor material de la jugada que terminó en la anotación Tricolor, pues le cometieron el penal que también ejecutó con gran maestría. (6 puntos)

Luis Muriel: Ingresó en el segundo tiempo para darle más profundidad a los ataques de Colombia. Tuvo algunas jugadas que estuvieron cerca de terminar en gol pero la defensa de Perú se comportó bien y las controló.

Alfredo Morelos: Ingresó en el segundo tiempo y no tuvo mucha participación en las jugadas ofensivas.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Peru - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - June 20, 2021 Colombia's Juan Cuadrado in action with Peru's Christian Cueva REUTERS/Amanda Perobelli

Gustavo Cuéllar: Ingresó en el segundo tiempo y le dio algo de frescura al medio campo. Ayudó a Wilmar Barrios en la parte defensiva y colaboró en los ataques de Colombia que buscaban empatar el compromiso.

Yimmi Chará: Ingresó en el segundo tiempo y no se pudo conectar con el partido, teniendo muy poca participación en las jugas ofensivas que produjo el combinado Tricolor en el área de Perú.

