“Pase lo que pase, estaré orgulloso de Millonarios”: Alberto Gamero

A horas de marcar la diferencia en El Campín, el profesor Alberto Gamero aprovechó para poner a punto ideas y sensaciones con respecto al encuentro ante Deportes Tolima, así como ultimar el equipo con el que buscará brindar la dieciséis a la hinchada bogotana.

Gamero acudió al espacio televisivo ESPN, F90, para compartir con los seguidores lo que son los últimos momentos de un “camino duro” en la dirección del equipo de sus amores, por el que a día de hoy ha logrado mostrar resultados tangibles de su etapa como estratega.

Me tocó un camino duro para llegar a Millonarios, yo no llegué porque fui jugador sino por lo que hice en mi carrera como técnico, eso me tranquilizó a mí, venía con un respaldo y trabajo, sabía que venía a una institución que siempre tiene que pelear