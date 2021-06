Video| Ciudadanos se lesionaron en Suba al lanzar un artefacto incendiario en contra de la Policía

En Suba unos ciudadanos se lesionaron al intentar lanzar una bomba incendiaria contra la Policía

El viernes, en las inmediaciones del Portal de Suba de Transmilenio, se reportaron disturbios hasta casi la medianoche, tras una nueva jornada de protestas que realizaron manifestantes de esa localidad en contra del gobierno de Iván Duque.

En uno de los choques que ocurrió entre la Policía y algunos ciudadanos que se suman a las protestas, fue registrado por una de las cámaras de seguridad del sector como unos ciudadanos resultan afectados al intentar lanzar un artefacto incendiario en contra de los uniformados.

El video de lo ocurrido lo publicó en su cuenta de Twitter el general Eliecer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“En el portal de suba manifestantes manipulando elementos artesanales incendiarios, se autolesionan”, trinó el oficial.

Hasta casi la medianoche hubo disturbios en Suba

Entre tanto, en redes sociales algunos ciudadanos publicaron otros videos de los desmanes en esa localidad del noroccidente de Bogotá, donde se evidencia como agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) usan la polémica ‘venom’, artefacto con el que los uniformados lanzan varios gases lacrimógenos de forma simultánea.

El arma, que se clasifica como no letal por parte de las autoridades, por una orden judicial no puede ser usada para dispersar manifestantes en Popayán (Cauca) en el occidente del país. Sin embargo, en otras ciudades todavía no hay lineamientos sobre su uso.





