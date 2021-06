Así fue el recibimiento de Egan Bernal en su llegada a Colombia

Así fue la llega de Egan Bernal a Colombia, tras ser el ganador del Giro de Italia 2021. Foto: Aeropuerto El Dorado.

Tras coronarse como ganador de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, a nivel de ciclistico, y de superar su contagio de Covid-19, el corredor, de 24 años, Egan Bernal fue sorprendido con un pequeño homenaje, tras aterrizar en la capital del país, en el aeropuerto El Dorado.

Con carro de bomberos y el obsequio del libro Plataforma De Sueños, el cual recopila 60 años de historia del Aeropuerto retratada por el lente del fotógrafo Ruven Afanador, el deportista fue recibido en Colombia.

Llegada de Egan Bernal a Colombia tras ser ganador del Giro de Italia. @Bog_ElDorado.

De igual manera, tras su aterrizaje, en video quedó registrado el momento en el que la central internacional del transporte aéreo le hizo un arco de agua al avión de Iberia, proveniente del antiguo continente, en el que venía el colombiano.

Estamos rosados de la emoción. Así fue el gran recibimiento de nuestro campeón @Eganbernal en el Aeropuerto Internacional El Dorado. 💓✈️ pic.twitter.com/F8YTIeqclL — Aeropuerto El Dorado (@BOG_ELDORADO) June 18, 2021

A pesar de que Bernal ganó el Giro el pasado 30 de mayo, el colombiano estuvo no había podido regresar al país tras tener que ser aislado junto a su novia María Fernanda Gutiérrez, por dar positivos para covid-19 por lo tuvieron que estar distanciados, una vez aliviados la pareja emprendió un viaje al vaticano donde visitaron el Papa Francisco, allí el joven deportista le hizo varios obsequios al clérigo.

El mismo Egan había dado a conocer previamente, por medio de sus redes sociales la visita que le realizaría al Papa.

Mañana tendré un encuentro muy especial con el Papa Francisco y llevaré un regalo muy especial de parte de todos los Colombianos 🙏🏽 pic.twitter.com/6cIHOmv2d0 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 15, 2021

Y fue así como el joven colombiano fue recibido por Francisco en el Vaticano. Allí en medio de sonrisas y una agradable platica, Bernal le pudo regalar al papa una bicicleta personalizada marca Pinarello, la cual tenía pintada la bandera de argentina en todo el marco. Además, también le entregó la ‘maglia rosa’ que lo acredita como vencedor de la última edición del Giro de Italia.

La bicicleta que Egan Bernal le regaló al papa Francisco. Foto: cortesía Eva Fernández (COPE].

Tras el encuentro, Bernal reveló en sus redes sociales la experiencia y manifestó: “He tenido bastantes experiencias en la la vida, pero esta es única, creo que es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida”, y luego dio algunos detalles sobre el regalo que le trajo y la importancia de la religión en su cotidianidad:

“Una bicicleta pitada especialmente para él y la ‘maglia rosa’ del Giro, como dije antes es mía. Cuando uno está ahí a punto de partir en una etapa yo creo que es cuando uno más se encomienda a Dios. Yo soy católico y en lo personal lo hago”, reveló el ciclista zipaquireño.

El también campeón del Tour de Francia 2019 no escondió que estaba nervioso, y reveló la pregunta que le hizo el papa durante la corta charla: “No sabía qué decirle, tenía unas palabras preparadas pero estaba nervioso. Ya al empezar a hablar fue todo más fácil. Le saludé y me preguntó qué tomaba antes de empezar a entrenar, porque subía muy fuerte. Le dije que para mí era un honor estar aquí, y le entregué de parte de todos los colombianos la bicicleta. Cuando la recibió, me bendijo a mí y a mi novia”, expresó tras la emocionante visita.

Si tiene algo claro es que se llevó “muchas cosas por hacer”, sobretodo en el ámbito personal: “Cuando uno se encuentra con el Papa te dan ganas de reflexionar sobre qué es uno como persona”, concluyó.

Aunque el Giro terminó el 30 de mayo, el nacido en Zipaquirá no había llegado antes a Colombia, pues tenia prevista dicha visita y también porque había dado positivo para coronavirus, junto con su novia María Fernanda Gutiérrez, por lo que debieron cumplir con aislamiento y recuperarse. Ahora el colombiano, único en ganar en Tour de Francia y un Giro de Italia, se preparará para competir en la Vuelta España, la última grande que le falta en su palmarés.





SEGUIR LEYENDO