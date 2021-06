Indígena wayuú denució que fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes en Riohacha debido a su orientación sexual

Imágenes de las cámaras de seguridad, donde se ve el momento del ataque a Jazel Ramírez. Foto: Archivo Particular.

Jazel Ramírez Torres, un hombre wayuú, miembro de la casta Epiayú, denunció a través de la ONG Humanos Sin Miedo, que fue víctima de brutales agresiones físicas y psicológicas por un grupo de jóvenes en la ciudad de Riohacha (Guajira), debido a su orientación sexual.

Según detalló la organización no gubernamental, el ataque en contra de Jazel ocurrió el pasado 31 de mayo, alrededor de las 2:30 de la mañana cuando caminaba de regreso a su hogar por la Avenida Circunvalar tras haber compartido con algunos amigos.

Durante su trayecto, Jazel paso frente a una discoteca de la zona, cuando según relató, un grupo de cinco jóvenes comenzó a lanzarle insultos homófobos: “eres un marica”, “ya se te mojó la canoa”, “¿qué si tu marido ya te cogió”.

De acuerdo con la ONG, el hombre wayuú intentó de manera verbal hacer respetar y defender su orientación sexual, sin embargo, casi de manera inmediata, sus atacantes reaccionaron de manera violenta lanzándole botellas de vidrio, por lo que Jazel tuvo que huir del lugar.

“Al escuchar lo que me decían intenté defenderme respondiendo a sus insultos, lo que generó el detonante para que estos me persiguieran por varias cuadras hasta llegar a las afueras de un hostal, donde me tropecé y fui alcanzado por ellos,<b> </b>quienes sin consideración alguna me atacaron con puños y patadas, ocasionándome fuertes lesiones de las que aún sigo recuperándome.”, contó Jazel en entrevista con RCN Radio.

El diario El Heraldo conoció que, luego de que el hombre wayuú fuera atacado, permaneció en el lugar durante varios minutos hasta que un hombre vio lo que sucedía y llamó a la Policía, sin embargo, esta nunca llegó.

Video de las cámaras de seguridad de Riohacha en el que se ve el momento en el que Jazel Ramírez es atacado. Video: Twitter Mafe Carrascal.

Según reportó el mismo medio, Jazel tuvo que ser remitido a un centro médico de Riohacha debido a los múltiples golpes que recibió, y los cuales, le ocasionaron la fractura de un dedo. En su denuncia, el hombre además indicó que sus atacantes le robaron todas sus pertenencias.

RCN igualmente conoció que la víctima fue valorada por Medicina Legal, entidad que le dio 20 días de incapacidad a causa de sus heridas.

“A Jazel lo golpearon por intolerancia, por homofobia y de una forma cobarde, violenta y tan desproporcional que no podrá ser justificada como una cuestión de tragos, machismo, cultural o un simple error. Es urgente que tanto la justicia indígena como la ordinaria actúen lo antes posible y sin dilataciones para determinar, esclarecer y reparar estos graves hechos.”, señaló la ONG Humanos Sin Miedo.

Algunos testigos del ataque indicaron a la organización que, luego de los hechos, el grupo de los cinco jóvenes regresó al lugar donde estaban inicialmente departiendo para celebrar la agresión contra Jazel “paradójicamente se presenta durante la conmemoración del mes del orgullo LGBTI y de la Diversidad.”, manifestaron las personas a la ONG.

Los hechos que quedaron registrados en una cámara de seguridad del sector, y donde se identifica con claridad a los atacantes de Jazel, fueron denunciados ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, así lo conoció RCN Radio.

A la fecha, según informó la ONG Salto del Ángel al diario El Heraldo, las autoridades no se han manifestado ante el ataque a Jazel, por lo que desde la organización pidieron a la Policía que el caso no quede impune, y además, hicieron un llamado a la ciudadanía “a no incurrir en actos de violencia y discriminación”.





