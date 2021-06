Burlas a ‘Mono’ por no saber deletrear el nombre de su equipo en el ‘Desafío The Box’

El Desafío The Box está en sus últimos momentos y las pruebas se hacen cada vez más complicadas para todos los competidores. Con la nueva conformación de los equipos, las habladurías en las casas están generando polémicas y chismes entre los competidores, quienes comentan entre ellos las debilidades y fortalezas de sus anteriores compañeros.

Desde el pasado 15 de marzo, los colombianos empezaron a ver en sus televisores la nueva edición del tradicional ‘Desafío’ de Caracol Televisión. El reality show se ha realizado cada año, a excepción del pasado 2020, cuando, al igual que otros grandes eventos y programas que solían disfrutar los ciudadanos, tuvo que ser cancelado por la pandemia del coronavirus.

Los integrantes del equipo Alpha, en especial, están teniendo problemas porque solo han ganado una competencia en este ciclo y en el último episodio perdieron en el ‘Box Amarillo’, el cual era uno de los boxes en el que ellos tenían varias victorias seguidas.

En esta prueba se jugaban el premio, castigo y la sentencia, como perdieron el equipo morado debió enfrentarse a un castigo al momento en que llegaron a su casa. Dentro de la piscina se encontraban unos botes flotantes donde todos los integrantes del equipo ingresaron, allí debieron permanecer por 24 horas y solamente una persona se pudo movilizar para ir al baño, cumplir con tareas de la casa y volver. Además, Ángela fue sentenciada a muerte y deberá enfrentarse contra su compañera Meli.

Mientras estaban en los botes, el equipo aprovechó el momento para hacer algunas bromas y divertirse, también para hablar mal de las integrantes del equipo Beta. Tiffi, por ejemplo, bromeó con la famosa escena de ‘Titanic’ mientras estaba en los botes, lo que generó risa entre sus compañeros.

Mono fue un poco más allá de las burlas y recogió un sentimiento que los televidentes han manifestado en las redes sociales, el fastidio por la canción del equipo Beta. Dagomez inventó una nueva canción para que su equipo celebrara las victorias, aunque ellos la disfrutan y la entonan todos los días antes de salir de su casa, los seguidores del programa han manifestado su problema con la canción.

Lo cierto es que la celebración del equipo Beta se hace algo larga y repetitiva, lo que molesta a los televidentes y, al parecer, también a los competidores de Alpha. Por esta razón, en medio de las burlas, Mono decidió hacer su propia versión de la canción de Dagomez, pero con las letras de su propio equipo.

La celebración consiste en deletrear el nombre del equipo; sin embargo, la broma de Mono terminó en burlas para él, luego de que deletreara su equipo como ALFA, en lugar de ALPHA, como realmente es. De hecho, Tiffi fue la primera en señalarle su error, “oye bruto, Alpha es con PH, no con F”.

Mono tan solo pudo responder que lo importante es que finalmente se entendiera lo que él quería decir.

El momento no pasó desapercibido por los televidentes, quienes reaccionaron con memes y burlas hacia Mono por el error que cometió, muchos argumentan que no es posible que después de tanto tiempo siendo Alpha, él no sepa cómo se escribe.

En la noche de este jueves, 17 de junio, se llevará a cabo uno de los Desafíos a Muerte más esperados por los televidentes, pues está en juego la permanencia de un jugador y una jugadora. Por la parte de los hombres, están sentenciados Juan Manuel de Beta y Olímpico de Alpha, lo que ha generado polémica en las redes sociales porque muchos no creen que Juan sea capaz de ganarle al competidor que ganó este mismo concurso en 2018.

Por otro lado, las mujeres que están sentenciadas son Meli y Ángela, ambas del equipo Alpha, por lo que gane quien gane, el equipo morado perderá esta noche a una de sus integrantes.

