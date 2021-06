Abogado de policía acusado de asesinar a Santiago Murillo renunció tras conocerse un presunto soborno

Santiago Andrés Murillo. Foto: redes sociales.

El pasado 8 de junio, la Fiscalía General de la Nación anunció la recaptura del oficial de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, presunto autor material de la muerte de Santiago Murillo, el joven que murió por un disparo el pasado 1 de mayo en el marco del paro nacional en Ibagué. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, pero el acusado se declaró inocente.

En una nueva audiencia el ente acusador reveló un audio de una conversación en la que el papá del uniformado habría mostrado interés en comprar pruebas a favor de su hijo, el mayor Molano, y de filtración de información privilegiada. Esa revelación hizo que el abogado del mayor, Majer Abushihab, renunciara a su representación.

“Según fuentes del proceso, se trata de una conversación entre el papá del mayor Jorge Mario Molano y un hombre, hasta ahora desconocido, en la cual –según narró el fiscal del caso en la audiencia- le dice que entregaron un millón de pesos a través del abogado de su hijo para modificar un dictamen realizado por el CTI de la Fiscalía sobre el caso, supuestamente, una prueba de balística, para que el uniformado resultara beneficiado”, aseguró Blu Radio.

El abogado Abushihab habló con ese medio y aseguró que desconocía la existencia de la grabación, que no sabe si eso ocurrió o no. “Primero, esto tiene que ser objeto de investigación por parte de las autoridades. Segundo, con un no rotundo le digo que de ninguna manera hemos estado involucrados en circunstancias de esa naturaleza ni ahorita ni en toda mi carrera profesional”, dijo el abogado al medio radial.

“Nosotros llegamos al caso hace ocho días para los propósitos de acompañar al mayor en su defensa en la justicia ordinaria, de manera que estamos tranquilos con esos potenciales señalamientos de la Fiscalía pues esto es simplemente, al parecer, una conversación y somos absolutamente ajenos, eso sí lo digo con contundencia”, añadió el defensor en Blu.

En la grabación se conoce que el papá del mayor se enteró de que su hijo iba a ser capturado por el caso de Santiago Murillo gracias al mayor Leonardo Marín Bedoya, comandante de la Sijín de la Policía Metropolitana de Ibagué, quien le entregó esa información.

La Fiscalía insiste en que Molano Bedoya disparó el arma de fuego a la altura del tórax de Santiago mientras él iba caminando tranquilamente, es decir, no era una amenaza para el uniformado. El joven fue trasladado a la Clínica Nuestra en una motocicleta particular, ya en el centro médico falleció media hora después debido al daño que causó la bala al entrar en su cuerpo. Sus amigos dijeron que pidieron ayuda a la misma Policía pero que no los auxiliaron.

Por ahora, el fiscal asegura que el policía debe ir a la cárcel de manera preventiva por el crimen, pero la defensa pedirá que se pueda encarar el proceso en libertad. La última palabra la tendrá el juez.

El pasado 3 de junio, el juez 188 de Instrucción Penal Militar levantó la medida privativa de la libertad que le había sido impuesta al mayor Bedoya y el teniente Pablo Andrés Parra Forero, comandante del CAI Éxito de la calle 80, quienes habían sido capturados como presuntos responsables del homicidio.

En su momento la Justicia Penal Militar aseguró que, “la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial informa que, una vez se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el día 01 de mayo de 2021, en el municipio de Ibagué, Tolima... En desarrollo de la investigación, se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a dos oficiales de la Policía Nacional por el presunto delito de homicidio”.

SEGUIR LEYENDO: