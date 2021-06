“Usted no me va meter miedo a mí”: Carlos Antonio Vélez se despacha contra James y le reprocha a Cuadrado

Imágenes tomadas de: captura de pantalla WinSports | Instagram @JamesRodriguez10

Las palabras de James Rodríguez sobre su desconvocatoria de la selección Colombia, en una ocasión mediante un comunicado de prensa y el pasado 12 de junio durante una transmisión en vivo por Instagram, siguen generando tensión. Tanto ha sido así que periodistas deportivos como Antonio Casale le han dedicado columnas en medios de comunicación pidiéndole ser cauteloso con sus declaraciones “infantiles”.

En contexto: “James, ¿por qué no te callas?”: Antonio Casale se despachó contra el ’10′ y le recordó un rosario de errores

El pasado lunes fue Casale y este 15 de junio fue Carlos Antonio Vélez quien dedicó unas palabras al volante creativo, quien señaló como una “falta de respeto” en su contra el hecho de que no hubiera sido tenido en cuenta para jugar con la selección Colombia en la Copa América Brasil 2021.

Durante el programa Planeta Fútbol, en la emisora Antena 2, Vélez señaló a James de buscar desestabilizar la armonía del combinado tricolor, que recién comienza un ciclo de la mano del estratega vallecaucano Reinaldo Rueda.

“Él puede decir lo que quiera, pero no puede desestabilizar de una manera vulgar como lo hizo antes de ese partido(...). James muestra el cobre y lo lamento por la Selección y por él mismo<b>,</b> que está muy mal rodeado y mal aconsejado”, sostuvo Vélez.

El periodista, que nunca ha puesto en duda la calidad de la zurda de James, pero que siempre le ha cuestionado su actitud fuera de la cancha, incluso cuando militaba en el Real Madrid y tenía inconvenientes con Zinedine Zidane, agregó que no tiene miedo alguno a criticarlo. Sus palabras radican en que, en el pasado, Rodríguez Rubio manifestó tomar nota de quienes hablan de él.

“James, algunos no le tenemos miedo a su libreta; como dice que anota todo lo que le criticamos, anote todo lo que quiera, si quiere dedíqueme un libro completo, no me da ni frío ni calor, no me preocupa ni me desvela (...). Usted tampoco me va a meter miedo a mí ni a muchos otros porque he visto actitudes valientes del periodismo que no se deja menospreciar”, agregó.

Crítica a Juan Guillermo Cuadrado

Carlos Antonio Vélez no solo tuvo palabras para James Rodríguez, también para Juan Guillermo Cuadrado, quien, este martes, expresó su apoyo al futbolista de Everton manifestando que “más que su compañero, es su amigo”.

En la imagen, los futbolistas colombianos James Rodríguez (c) y Juan Cuadrado. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Las declaraciones de Juan Guillermo Cuadrado se dieron después de que la prensa interpretara la siguiente declaración, tras el partido contra Ecuador, como dardos a James: “Siempre hemos dicho que nadie es más que todo el equipo, porque cuando estamos unidos somos más fuertes”.

“Yo quiero pedirle el favor a los periodistas que realmente no tergiversen las cosas”, solicitó Cuadrado hoy. Y Carlos Antonio Vélez le pidió que reconociera lo que quiso decir, si es que acaso era una indirecta para James, en lugar de culpar a terceros de sus palabras.

“Ahora dice que no dijo lo que dijo y que lo que dice la prensa él no lo dijo. Un consejo gratuito: cuando uno habla, se hace responsable de lo que dice. Qué vicio tan aburrido ese de tirarle la culpa a un tercero de lo que uno no puede o no quiere enfrentar. No aclare porque oscurece... gracias”, le reprochó Vélez a Cuadrado.

Acerca de los pronunciamientos de James también también habló Faustino Asprilla, quien le aconsejó no seguir su conducta en 1994, cuando peleó con Hernán ‘Bolillo’ Gómez y Francisco Maturana por no contar con él como titular.

SEGUIR LEYENDO: