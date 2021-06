Millonarios recupera tres jugadores para disputar la final de la Liga Betplay

La última final disputada por los embajadores fue en el segundo semestre del 2017 cuando consiguieron su estrella 15°. Foto: Millonarios FC

Para el encuentro de vuelta de semifinales de la Liga Betplay, el pasado 13 de junio, Millonarios recibió a Junior en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’. Para este duelo el cuadro embajador sufrió unas bajas luego de que dos jugadores dieran positivo para COVID-19.

Por medio de su cuenta de Twitter, Millonarios anunció que dos de sus titulares estaban contagiados. “Millonarios FC informa que luego de las últimas pruebas PCR realizadas, se presentaron dos casos positivos. Las personas se encuentran asintomáticas y en buen estado de salud. Igualmente están aisladas y en constante monitoreo de nuestro cuerpo médico”.

Las bajas que hubo en el partido, que le dio el pase a la final al equipo capitalino, fueron Andrés Llinás y Edgar Guerra, quienes dieron positivo en las pruebas PCR realizada unas horas previas al partido contra Junior. Y otro de los que no había estado en el partido anterior es Emerson Rodríguez, quien cumplió con las dos fechas de suspensión.

Mañana se enfrentarán Millonarios - Deportes Tolima en el partido de ida por la final de la Liga Betplay. Luego de tener una serie de partidos con la ausencia varios de sus jugadores titulares, Alberto Gamero tendrá a disposición tres piezas nuevas para conformar el once titular.

Hasta el momento, los jugadores que seguirían por fuera son Kliver Moreno y Juan Pablo Vargas, así como el expulsado Breiner Paz y los casos positivos de Andrés Llinás y Edgar Guerra, este martes tres futbolistas quedaron a disposición del cuerpo técnico.

Harrison Mojica, Juan Camilo Salazar y Juan Carlos Pereira recibieron el alta médica, después de haber superado el contagio y ponerse a punto físicamente. Hay que tener en cuenta que los dos primeros suelen ser recambio, el tercero, Pereira, podría ser titular en el Manuel Murillo Toro.

Esto último se debió a que Stiven Vega tendría que jugar como volante central junto a Andrés Murillo y con ello el cartagenero, que debutó en la Unión Magdalena, compartiría el eje del mediocampo con Juan Camilo García. No hay más opciones.

Por último, Gamero en la última rueda de prensa que realizó, la cual fue luego de finalizar el encuentro entre su equipo y el Junior de Barranquilla, comentó que esta clasificación fue “gracias a un proyecto que me han invitado, han creído en mí. Esto es de todos. Lo único que pido es que gocen, disfruten, y nos queda un camino más duro que es pelear el título”.

Y además, aprovechó para agradecerle a las directivas del equipo por permitirle dirigir Millonarios y confiar en él. “Este proyecto tuvo momentos que no iba bien, pero hoy les doy las gracias por su respaldo, sostuvieron, hubo momentos que pedían la cabeza de Gamero y me dijeron, ‘no pare bolas, usted no se va’. Los técnicos tenemos la maleta lista. Pero se vio un proyecto que tiene que terminar bien, no lo hemos terminado. Tenemos 3, 4 de experiencia y puros jugadores del fútbol base. Vamos a a pelear el título”.

