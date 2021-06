La caricatura de Matador sobre el asesinato de Junior Jein que generó el rechazo de Francia Márquez

En la madrugada del lunes 14 de junio, el artista Junior Jein conocido como “El señor del Pacífico”, o “El Caballo”, de 39 años, fue asesinado luego de recibir varios impactos de bala en ‘A otro nivel disco club’, establecimiento nocturno ubicado en la Avenida Roosevelt con Carrera 37, en la ciudad de Cali.

La muerte del artista generó revuelo en el país pues también era reconocido por su liderazgo social a través del arte y la defensa a los jóvenes más vulnerables de su tierra. Como un acto de enaltecerlo, el caricaturista colombiano Julio César González, mejor conocido como ‘Matador’, le dedicó una caricatura, pero esta no fue de agrado para muchos afrocolombianos.

La lideresa ambiental y afrodescendiente Francia Márquez fue una de las más duras al criticar el dibujo, al catalogarlo como un estereotipo racial por los rasgos que tiene el artista fallecido en la caricatura.

“Los estereotipos raciales de como históricamente nos han representado a los negros siguen vigentes. Ya es hora que Matador reflexione sobre la reproducción del racismo que ejerce a través de sus caricaturas. El racismo no escapa a los que dicen asumen las luchas sociales”, escribió la lideresa.

Sobre la muerte del artista

Junior tenía 37 años de edad y, de acuerdo con las primera hipótesis de las autoridades que investigan el caso, dos hombres habrían sido los encargados de atentar contra la vida del cantante. Los presuntos homicidas llegaron hasta aquel bar, ubicado en la Avenida Roosevelt con Carrera 37, con fusil y pistola en mano, en donde momentos después le dispararon al oriundo de Buenaventura.

Junior Jein alcanzó a ser auxiliado en el lugar del atentado, sin embargo, aunque fue trasladado a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. El general León Montes, quien además confirmó que una mujer terminó herida en los mismos hechos, aseguró que a los sicarios tuvieron que subirse a un árbol al darse cuenta que sus cómplices, que los esperaban en motos, se habían ido ante la presencia de la Policía. Las uniformados logran dar captura a los dos sicarios, y se les incauta un fusil Colt AR 15 calibre 5,56 y una pistola marca Glock, informó el general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, este lunes, en rueda de prensa.

El cantante de salsa choke, Junior Jein, fue asesinado en Cali en la madrugada de este lunes 14 de junio. Fotos: Instagram @juniorjein.

El artista reconocido en el Valle del Cauca y el Pacífico por ser unos de los exponentes más importantes de los sonidos de dichas regiones, había lanzado unos meses atrás una canción para pedir justicia por las víctimas de una masacre.

Junto a Nidia Góngora, Alexis Play y Hendrix B, Junior Jein lanzó ‘¿Quién los mató?’, canción dedicada a los cinco niños asesinados en el sector de Llano Verde, en el oriente de Cali en septiembre de 2020. En la canción el verso de ‘El Caballo’, como era conocido el artista, hace un llamado a la justicia y esclarecimiento del caso en el que ya se logró la captura del hombre que disparó contra los menores y sus cómplices.

“Le exijo a la justicia que este caso se aclare; Y que no quede impune como casi siempre hacen; Nada, la vida de los negros no importa nada; Lo primero que dicen es: «andaban en cosas raras»; Como Jean Paul, Jair, Léyder, Álvaro y Fernando; Somos víctimas del sistema y el abandono del estado; Pero el pueblo no se rinde carajo”, canta Junior Jein.

En el videoclip, se recrean imágenes en un cañaduzal, lugar donde fueron asesinados los cinco jóvenes y en sus rimas el cantante asesinado recientemente recuerda también la masacre de Samaniego en la que hombres armados del Eln llegaron a interrumpir una reunión de universitarios y los asesinaron.

