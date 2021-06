Galy Galiano se estrena como escritor con su libro ‘Llévame contigo’

Galy Galiano

Desde hoy, 16 de junio, los seguidores del cantante de música popular, Galy Galiano, podrán comprar ‘Llévame contigo’, el libro con el que oriundo de Chiriguaná, César, incursiona en la escritura. De acuerdo con el músico, su libro es una novela basada en hechos reales que tiene, dentro de sí, toques de realismo mágico que le da “cierto tinte de ficción y misterio”. En la tarde de hoy, a través de su cuenta de Facebook, Galiano compartirá con sus seguidores el lanzamiento oficial de su primera entrega en su nueva faceta de escritor. “Les presento a Colombia y al mundo una nueva faceta (...) No es un libro autobiográfico”, dijo el cantante.

El intérprete de ‘Me bebí tú recuerdo’ reveló, en una entrevista con Tropicana, que se trata de una historia de amor basada en sus abuelos, en la época de los años de 1930. “Mi abuela que se llamaba Eliza padecía una enfermedad, y yo cuando estaba niño me acercaba al catre donde ella estaba a comentarle cosas de mi vida (...) uno de esos días sentí algo extraño, yo quería saber qué pasaba en su universo, en ese mundo adormilado, en ese mundo oscuro de una persona que está un estado vegetativo y, experimentando eso, me encuentro en su universo y ella me cuenta la historia”.

Fue el pasado 8 de junio cuando, Galiano, en su cuenta de Instagram, compartió el momento en el que tuvo el libro en sus manos. Según lo que comentó, el momento era especial por la cantidad de años que tuvo que esperar ara que fuera una realidad. El cantante expuso un libro recubierto con una envoltura azul y una signo de interrogación blanco.

“Relata la historia de amor que acontece a principios del siglo asado, en el que un joven muchacho, hijo de una familia aristócrata italiana, padece el horror de la guerra (...) después de haberlo perdido todo, incluyendo a su familia, decide dejar su patria y huir hacia América, llegando así a un pueblo polvoriento y apartado del Caribe colombiano. Allí conoce a la auténtica y exótica mulata, Eliza, una bella joven del pueblo Rincón Hondo en el departamento del Cesar”, se lee en la sinopsis entregada por el músico en su página web.

Hoy, a las 6:00 p.m, a través de un live en el perfil de Facebook del músico, se adelantará un conversatorio en donde Galy, acompañado por el Doctor Jaime Alberto Leal, rector de la Universidad nacional abierta y a distancia UNAD; la Doctora en psicología Clínica, Elisa Horta; y el médico, Andrés Quevedo, hablarán del libro y de “temas como el realismo mágico, el mal de amor y la idiosincrasia de un pueblo”.

Galy aseguró que no ha dejado la música de lado y que, de hecho, su más reciente trabajo musical se quedó truncado a causa de la pandemia. Reveló, en su entrevista con Tropicana, que antes de que se desatara la emergencia sanitaria a causa de la covid-19 en Colombia, durante el primer semestre del 2020, grabó una canción con Jessi Uribe, pero que no pudieron grabar el videoclip por la obligación de aislamiento social que exige la prevención del contagio masivo que trae consigo el virus.

Por ahora, él músico, aseguró en la emisora, se enfoca en la promoción de su nuevo libro, pero manifestó que le quedan muchos proyectos pendientes por desarrollar para entregarle a sus seguidores.





