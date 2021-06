En Alpha sorprendidos con que Juan Manuel sentenciara a Olímpico en ‘Desafío The Box’: “El man lo hizo más por orgullo que por cacumen”

Olímpico, participante Desafío The Box. Foto: Instagram Caracol Televisión

Varios fueron los nuevos participantes que llegaron a ‘Desafío The Box’, sin embargo, algunos exparticipantes realizaron una prueba de ingreso y solo tres lograron quedarse con un cupo. Finalmente, los ganadores fueron: Óscar Muñoz (Olímpico), Jhon Jairo Mosquera (Gago) y Augusto Castro (Tin), quienes serían nombrados capitanes de Alpha, Gamma y Beta, en su respectivo orden. Luego se formó el equipo Omega con ocho participantes que no fueron seleccionados para los tres mencionados equipos.

A medida que avanza el programa varios concursantes han quedado por fuera, algunas se han retirado por lesión y otros porque han perdido el ‘Desafío a muerte’, que es una prueba de eliminación. De este modo, Tin y Gago ya no están y el único exparticipante vigente en la competencia es Olímpico, quien por todas sus fortalezas y experiencia es uno de los participantes más temidos por el resto de competidores de ‘Desafío The Box.

Aunque el deportista ya fue sentenciado al ‘Desafío a muerte’ una vez, logró salir victorioso y desde entonces no se le había sentenciado nuevamente hasta ahora.

Juan Manuel de Beta se quiso enfrentar con Olímpico de Alpha en el próximo ‘Desafío a muerte’

En el capítulo de este martes 15 de junio todas las mujeres de Alpha y Beta – los únicos equipos sobrevivientes – se enfrentaron en una prueba aérea, en la cual Beta quedó como equipo ganador. De esta forma el grupo azul debió sentenciar – en esta prueba- a un hombre del equipo contrario para que se juegue su cupo en el reality en el próximo ‘Desafío a muerte’ y, Juan Manuel Gil (capitán de Beta) no lo dudó un segundo: iría por Olímpico (capitán de Alpha).

“Yo quiero enfrentarme con Olímpico. Si salgo me enfrenté con él, sino salgo excelente. ¿Miedo? Sí obvio, todos sentimos miedo, como yo les decía a los de Beta, cuando me he tirado de 21 metros (es clavadista) me da miedo, eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. El man es perro viejo, él tiene el triple de competencias encima que uno, pero no importa. Entonces vamos por Olímpico”, le expresó Juan Manuel a su equipo.

Es de recordar que, el deportista también está sentenciado y deberá ir a la prueba de eliminación.

Posteriormente, la decisión de Beta sorprendió profundamente a Alpha. “El man lo hizo más por orgullo que por cacumen”, dijo Jesús David Morales, llamado únicamente como Morales.

“De pronto él dirá, si me voy me sacó uno de los tesos”, añadió Cristian Alexander Acho, llamado únicamente como Acho.

“Lo que siempre he disfrutado de la vida y el Desafío son las competencias, ir a mostrar lo que he aprendido durante toda mi vida, demostrar que siempre se puede y tengo talento. En una prueba, en una muerte todo puede pasar, solo espero que me convenga, sino lo respetaré, lo aceptaré y me iré a casa”, comentó Olímpico ante las cámaras.

Por supuesto, sus compañeros de equipo le dieron mucho ánimo y resaltaron que de llegarse a ir les dejaría un gran “roto” en el equipo.

Es de mencionar que, Óscar Muñoz practicó taekwondo y fue medallista olímpico. Y, ha mostrado tener habilidades para todo tipo de pruebas, desde fuerza hasta precisión y agilidad.

Por otro lado, en cuanto a las mujeres la única sentenciada por el momento es Melissa Chalare Rengifo de Alpha. En el capítulo de este miércoles se sabrá quién será su contrincante en el ‘Desafío a muerte’.

SEGUIR LEYENDO: