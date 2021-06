La primera cita de Carlos Vives y Claudia Helena Vásquez no terminó como ellos lo esperaban

Claudia Elena Vásquez, esposa del cantante colombiano Carlos Vives, reveló la foto de la primera vez que vio al samario. Foto: Redes

En la mañana de este martes 15 de junio, Carlos Vives fue el primer invitado presencial en asistir al nuevo estudio del programa matutino de Caracol Televisión, ‘Día a Día’, donde le realizaron un homenaje muy especial al artista colombiano por sus aportes a la música nacional. Vives, además de escoger a un televidente para que se ganara un televisor, cantó, ayudó a preparar una receta y contó una anécdota inédita de su relación con Claudia Helena Vásquez.

Tras un año de pandemia y teletrabajo, recientemente los presentadores de ‘Día a Día’, Carlos Calero, Catalina Gómez y Carito Soto, regresaron a los estudios de Caracol Televisión para volver a presentar desde allí el programa; sin embargo, hasta ahora todos los invitados del programa habían estado de manera virtual y desde sus casas.

Este martes sorprendieron con su primer invitado de manera presencial y se trató del samario Carlos Vives, a quien le hicieron un especial homenaje invitando de manera virtual a varios de sus amigos y familiares para que le dieran unas palabras de apoyo y agradecimiento por su trabajo en la industria musical. Dentro de los mensajes estuvieron los hijos de Vives, quienes resaltaron que su padre les daba muy buenos consejos y que era muy bueno para contar historias.

Una de las invitadas especiales que no podía hacer falta en un homenaje al cantante colombiano era su esposa y madre de sus hijos, Claudia Helena Vásquez, quien estuvo presente a través de una videollamada sorpresa en el programa. En medio de la entrevista que le realizaron a Claudia Helena sobre el cantante, la paisa reveló detalles sobre la primera cita que tuvo con su esposo hace más de 20 años.

Claudia Elena Vásquez y Carlos Vives en 1996. Foto: Instagram

La anécdota le generó pena a Carlos Vives, quien dijo que a pesar de todo lo bueno que pasó entre los dos después de su primera salida, sinceramente este primer encuentro no terminó como ninguno de los dos lo esperaba.

La primera cita entre el samario y la paisa fue un paseo en bicicleta al aire libre, así lo reveló Claudia Helena. El cantante la invitó a montar bicicleta y, según Vásquez, ella aceptó sin dudarlo pues estaba muy interesada en verlo y no podía esperar, razón por la que no le comunicó que ella no era precisamente una experta en manejar el vehículo de dos ruedas.

Por su parte, Carlos Vives señaló que, en ese momento, le pareció una buena idea hacer algo al aire libre y salirse de la tradicional invitación romántica a comer.

Sin embargo, la exreina de belleza reveló que Vives no escogió el mejor lugar para montar bicicleta, pues mientras ella esperaba un camino tranquilo para recorrer con su poca experticia, el cantante la llevó por un recorrido lleno de subidas y bajadas en las que se anticipaba que podía haber un accidente.

Efectivamente, la reina de belleza sufrió un accidente, y no fue cualquier caída, pues tuvo una fractura y fue trasladada a un centro médico, donde le pudieron un yeso. Así terminó la primera salida romántica del cantante y Claudia Helena, en un hospital enyesando a la paisa.

A pesar de este final inesperado y no tan bueno, la pareja señaló que debido al accidente, Vives no se despegó de Claudia Helena mientras se recuperaba de la fractura, lo que hizo que se unieran mucho más y, desde entonces, iniciara su historia de amor.

Además de contar esta anécdota, Vives también reveló detalles de cuando conoció a Ricky Martin, con quien recientemente lanzó la canción ‘Canción Bonita’. El artista samario reveló que un día fue a la casa del puertorriqueño y conoció a su mamá, quien les cocino una cena especial y se sorprendió al verlo llegar a su casa, pues es una gran admiradora del colombiano.

