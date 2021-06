Este fue el último video de Junior Jein momentos antes de presentarse en la discoteca donde le dispararon

Este lunes se conoció de la muerte del artista bonaverense, Junior Jein, quien fue asesinado en una discoteca al sur de Cali, en el sector de la Roosevelt. El artista reconocido en el Valle del Cauca y el Pacífico por ser unos de los exponentes más importantes de los sonidos de dichas regiones, grabó un video para sus redes sociales momentos antes del trágico hecho.

En este Harold Angulo, su nombre real, invita a las personas a que asistan al evento en el que se presentaba esa noche en la avenida Rooselvelt, en el sur de Cali. “Estaré cantando todos mis éxitos. Vamos a mezclar ‘domingos de A Otro Nivel’ con la cantina porque vamos a beber, a beber, a beber”, expresó el artista de 37 años.

En sus redes sociales compartió ese mismo día un video y una foto con el mismo traje que usó por última vez.

Los señalados homicidas fueron enviados a la cárcel y responden a los nombres de Tomás Banguera Flores y Jhon Alex Zúñiga Vidal. Los delitos imputados fueron homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y uso personal, además de aplicarles una medida de aseguramiento preventiva. A los hombres se les incautaron dos armas de fuego, entre ellas un fusil.

Su voz en la musica del Pacífico

Junto a Nidia Góngora, Alexis Play y Hendrix B, Junior Jein lanzó ‘¿Quién los mató?’, canción dedicada a los cinco niños asesinados en el sector de Llano Verde, en el oriente de Cali en septiembre de 2020. En la canción el verso de ‘El Caballo’, como era conocido el artista, hace un llamado a la justicia y esclarecimiento del caso en el que ya se logró la captura del hombre que disparó contra los menores y sus complices.

“Le exijo a la justicia que este caso se aclare; Y que no quede impune como casi siempre hacen; Nada, la vida de los negros no importa nada; Lo primero que dicen es: «andaban en cosas raras»; Como Jean Paul, Jair, Léyder, Álvaro y Fernando; Somos víctimas del sistema y el abandono del estado; Pero el pueblo no se rinde carajo”, canta Junior Jein.