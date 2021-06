La historia de los conflictos de James Rodríguez con los técnicos

James Rodríguez junto a Zinedine Zidane durante un partido con el Real Madrid. Foto: REUTERS.

James Rodríguez es, por sus números y rendimiento, uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección Colombia de mayores: 80 partidos disputados, 23 goles y 25 asistencias; además de haber sido el goleador de una Copa del Mundo (Brasil 2014) lo acreditan dentro de los futbolistas más destacados que alguna vez vistieron la camiseta ‘Tricolor’.

No obstante, a lo largo de su extensa carrera, que pese a su corta edad ya va a cumplir 16 años, James ha presentado algunas diferencias con los directores técnicos que han estado a su mando. La más reciente es con Reinaldo Rueda, estratega de la Selección nacional, quien optó por desconvocarlo para la reciente doble fecha de eliminatorias y la Copa América. Esto porque, junto al cuerpo médico, consideraron que el volante no estaba en plenitud de condiciones, y así lo hicieron saber a través de un comunicado que divulgó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Reinaldo Rueda, Director Técnico de la Selección Colombia

Pero James no estuvo de acuerdo con la determinación, y también se ha pronunciado en diversas ocasiones dando a conocer su molestia con Rueda: “Hay que dejar claro que yo no estaba mal, que yo estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico, yo no lo comparto porque me faltaron al respeto”, expresó en un Instagram Live junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, dos de sus excompañeros de Selección.

La realidad es que este no es el primer conflicto que James tiene con un director técnico, y estas circunstancias han ocasionado que, en muchos de los casos, perdiera protagonismo en los equipos donde jugaba. Vamos a repasar algunos de ellos.

Claudio Ranieri:

Rodríguez llegó al Mónaco en 2013 proveniente del Porto a cambio de 45 millones de euros, en lo que, en ese entonces, significaba el segundo colombiano más costoso de la historia tan solo por detrás de Falcao, que también llegó al ‘Principado’ ese año por 62 millones de euros.

En un principio, el técnico italiano, Claudio Ranieri, mandó al banco de suplentes a su flamante contratación, y dio sus motivos detrás de la decisión en una conferencia de prensa: “James tiene un problema de mentalidad. Piensa como un atacante, pero también debe defender”, y añadió: “Al ver que no juega, lo entenderá”.

Con apenas 22 años, James aceptó la determinación y, con el tiempo, se fue ganando un puesto en la titular. Varios años después comentaría, en diálogo con el periodista Mauricio Silva Guzmán para la revista BOCAS, que ese correctivo le ayudó en el futuro: “Él me insistía en que tuviera un poco más de marca, en que copara espacios cuando no teníamos el balón. Y aprendí mucho de él y luego tuvimos un año muy bueno. Fue un técnico que me ayudó mucho, y esa fue la previa para que tuviera una Copa del Mundo como la que tuve”.

El técnico italiano, Claudio Ranier, quien dirigiera a James en el Mónaco. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

Zinedine Zidane:

El caso más famoso fue con el técnico francés, que llegó al Real Madrid en 2016 tras la destitución de ‘Rafa’ Benítez, con quien James tampoco tuvo mayor brillo. Cuando se confirmó la contratación de Zidane, James, no escondió su admiración y dijo entonces que “es mi ídolo, siempre lo fue y por eso yo siempre fui del Real Madrid”.

No obstante, esa visión no duró mucho, pues el ‘10’ poco a poco fue desapareciendo del equipo: desde jugar muy poco, ser suplente, hasta no ser ni tenido en cuenta en las convocatorias al final de su etapa con los ‘Merengues’. Pero a ‘Zizou’ mal no le fue con el Madrid, pues ganó dos Champions League, y James no vio minutos en ninguna de las dos. Su cambio al Everton fue claro: quería más minutos.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane (d), conversa con James Rodríguez. EFE/Juan Herrero/Archivo

Niko Kovac:

Por último está la referencia con el estratega alemán, quien llegó al Bayern Múnich en reemplazo de Jupp Heynckes de cara a la temporada 2018. Mientras que con el primero James era indispensable, con el segundo volvió a ceder terreno. Y el pedido, según el propio Kovac, era el mismo que alguna vez le solicitó Ranieri:

“James está bien últimamente, pero estoy convencido de que puede hacer más. Se esfuerza en defensa, pero aún puede ayudar más y ser más directo con la pelota”, expresó en una de las conferencias. Al final de esa campaña, el volante colombiano pediría que el conjunto ‘Bávaro’ no ejerciera la opción de compra, como confirmó alguna vez Karl-Heinz Rummenigge, director general del equipo: “Él quiere jugar, ser un jugador regular, y aquí en el Bayern eso no está garantizado. Personalmente lo lamento.

En la foto, el entrenador alemán, Niko Kovac. Foto: REUTERS/Eric Gaillard.

