Graban a jugadores del Junior celebrando en la playa tras la derrota contra Millonarios

El partido entre Millonarios y el Junior de Barranquilla ha dado de qué hablar en las últimas horas tras el encontronazo que tuvieron varios de los jugadores de ambos equipos luego de que el club embajador derrotara al ‘tiburón’ con 2 goles a cero. Sin embargo, este no es el único acto que ha generado debate y reacciones en las redes sociales.

Tras el bochornoso momento que protagonizaron algunos jugadores al finalizar el encuentro deportivo en El Campín este fin de semana, del cual han quedado evidencias en video y un informe arbitral con las consecuencias, pero ningún pronunciamiento oficial de los clubes; en redes sociales se viralizó un nuevo video que implica a algunos jugadores del Junior de Barranquilla.

El periodista deportivo Juan Salvador Barcenas compartió en su perfil oficial de Twitter un video en el que se ve a algunos jugadores del equipo barranquillero celebrando en la playa tras ser eliminados de la Liga BetPlay. Además de esto, en las respuestas al trino del comunicador se unieron otras personas con sus propias grabaciones de los futbolistas.

Los jugadores que se ven en los videos compartidos serían el ‘Chino’ Sandoval’, Didier Moreno y Willer Ditta, quienes estuvieron presentes en el partido en contra de Millonarios. Juan Salvador Barcenas solo comentó sobre el video “Operación ‘Barre Jobo’ #TemporadaDeHumo2021”, pero en los comentarios de su publicación los hinchas de los ‘tiburones’ sí desataron el debate.

Mientras algunos de los usuarios comentaron que no tenía nada de malo que los jugadores estuvieran departiendo en la playa, considerando que al salir eliminados de la liga empezaron sus vacaciones; otros seguidores del equipo barranquillero resaltaron que no era coherente que estuvieran ‘celebrando la derrota’.

“Pues es su vida, son seres humanos, están de vacaciones y con billete, la persona que en su labor lo haga mal en vacaciones que se encierre, ninguno le paga el sueldo, ninguno es accionista, pueden quejarse pero no recriminarles por lo que hagan en su vida personal”, dijo una persona en los comentarios.

Sin embargo, otros hinchas del Junior de Barranquilla dejaron claro que para ellos no estaba bien que los jugadores estuvieran de celebración. “Uno amargado y dolido y estos en Toyotas bebiendo. Debe ser muy bacano trabajar en Junior” ,señaló uno de los comentarios y otro coincidió agregando que los jugadores “no representan el sentir de la hinchada”.

Sobre esta situación, así como de la pelea entre los jugadores de Junior y Millonarios, no hay ningún pronunciamiento oficial de los equipos, pero lo cierto es que los seguidores del Junior de Barranquilla están decepcionados ante la reciente derrota y el comportamiento después de ella de algunos jugadores.

Las consecuencias de la pelea entre futbolistas de Millonarios y Junior de Barranquilla

Tras el bochornoso incidente en la capital colombiana, este lunes 14 de junio se conoció el reporte arbitral de Jorge Tabares sobre la pelea. El documento señala a los jugadores de Junior Sebastían Viera, Homer Martínez, y Willer Ditta de agredir a un miembro del cuerpo técnico de Millonarios y asegura la “conducta violenta” por parte de Didier Moreno.

Por el lado de Millonarios, se reportó que Ricardo Márquez realizó gestos ofensivos. En el encuentro Breiner Paz y Felipe Banguero fueron amonestados con tarjeta roja durante el partido.

Según el reglamento, los jugadores de Junior podrían ser amonestados hasta con 10 fechas y una multa de 30 a 40 salarios mínimos, mientras que el jugador de Millonarios podría recibir un suspensión de 2 a 4 fechas y una multa de 20 a 30 salarios mínimos, por lenguaje ofensivo.

Este lunes 14 de junio, en entrevista con el programa Primer Toque de Win Sports, Alberto Gamero se refirió a lo ocurrido en el partido entre Junior y Millonarios y pidió disculpas.

“Aprovecho esta oportunidad para disculparme por el fútbol colombiano, esto no puede pasar en el fútbol colombiano. Se equivocó Millonarios o Junior, el que haya sido, pero ese espectáculo en una semifinal no se puede dar. Hay que saber celebrar y hay que saber aceptar una derrota”, expresó el técnico samario.

Gamero, prudente, complementó: “Hubo cosas bochornosas, no las quiero comentar, pero en nombre del fútbol colombiano pido disculpas por lo que pasó. Recuerden lo que fueron los 95 minutos del partido y de ahí en adelante no lo miren, no lo hablemos”.

