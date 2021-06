Segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’: el actor que está negociando su regreso a pesar de los rumores

Cortesía Caracol Televisión

Desde que fue anunciada la segunda temporada de la exitosa novela ‘Pasión de gavilanes’, son varias las noticias que han captado la atención de todos aquellos que, desde hace muchos años, esperaban la nueva entrega de esta producción que ha sido transmitida varias veces por Caracol Televisión y suele posicionarse entre las más vistas de Netflix.

En ese sentido, el programa de entretenimiento ‘La red’ informó que conocen de muy buena fuente sobre la negociación llevada a cabo con uno de los protagonistas que, contrario a lo señalado por tantos rumores que surgen alrededor del seriado, estaría a punto de confirmar su participación en los nuevos capítulos.

Se trata de Mario Cimarro, el actor cubano encargado de darle vida al emblemático Juan Reyes, quien de acuerdo con el mencionado magazín, estaría muy cerca de lograr un acuerdo con Telemundo (cadena productora), luego de conocerse que su participación para ‘Pasión de gavilanes 2′ estaba en veremos por un presunto veto que tendría con el canal por conflictos del pasado.

“Parece que esa negociación va viento en popa porque llegó otra directiva a Telemundo. Entonces la negociación como que va muy bien y, no dudo, que esté bastante jugosa”, afirmó Mary Méndez, una de las conductoras de ‘La red’.

Además, la presentadora samaria advirtió de la importancia que tiene Cimarro dentro del elenco, puesto que conformaba junto a Danna García la pareja principal. Motivo por el que le envió un mensaje en el cual dice que estará atenta para verlo actuar como Juan Reyes. “Felicitaciones Mario, no vemos la hora de volver a verte con esa pinta ¡Una delicia total!”, añadió Méndez.

Sobre lo que no se mencionó nada fue sobre la enfermedad que padece la madre de Mario Cimarro y por lo cual, él mismo, puso en duda su participación en ‘Pasión de gavilanes 2′.

“Ella siempre ha sido una mujer muy vital, muy positiva, un día nos sirve el café y el café no tenía azúcar ¿cómo va a hacer mi mamá un café cubano sin azúcar? Ahí se prendió la primera alarma (...) Mi madre tiene alzheimer y en este momento se está despidiendo de nosotros poco a poco, a su manera, a su estilo. Aprendemos a despedirnos con ella cada día, disfrutando de ella lo más que podemos”, señaló el actor de 50 años entrevista con la periodista María Celeste para su canal de Youtube.

Cabe mencionar que el actor Michel Brown, encargado de darle vida a Franco Reyes, declinó de de su participación en la segunda temporada en medio de una entrevista realizada por ‘Formula TV’, pues advierte que no le interesa retomar viejas producciones.

“Yo decidí no hacerla, fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario que las cosas hay que saber disfrutarlas, sacarle provecho. La experiencia para ellos va a ser increíble volverse a ver después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro historias muy interesantes en el camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, comentó Brown.

Sin embargo, Natasha Klauss (Sara Elizondo) se refirió a las posibles ausencias en ‘Pasión de gavilanes 2′ y fue enfática en decir que tienen que estar todos los protagonistas porque, de lo contrario, no sería lo mismo. “Todo está en un proceso, lo cual quiere decir que es muy posible que efectivamente estemos todos y esto es una primicia, porque no he hablado nada de esto al aire. Yo opino que tenemos que estar los que somos porque o sino no es Pasión de Gavilanes 2”, aseveró la actriz.