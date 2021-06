La barra ‘Blue Rain’ de Millonarios convocó a un plantón horas antes del partido contra Junior

El partido de vuelta se disputará desde la 1:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Twitter Blue Rain

Este domingo 13 de junio, Millonarios recibirá al Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, por el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga colombiana. El marcador global favorece actualmente al equipo barranquillero tras su triunfo 3-2 en el Metropolitano.

El conjunto azul llega a este encuentro con una estadística en contra, pues nunca ha podido eliminar a la escuadra barranquillera en una llave directa por el torneo local. Sin embargo, los azules tienen la opción de terminar con esa racha negativa y clasificar a la final tras caer de visitante. Lo podría conseguir con una victoria por dos goles de diferencia. Si logra un triunfo por 1-0 habría lanzamientos desde el punto del penal.

La escuadra capitalina llega con la misma plantilla que enfrentó a Junior en el estadio metropolitano, salvo la novedad del lateral derecho Elvis Perlaza que estaría habilitado para jugar tras haber superado las pruebas para covid-19, y el regreso de Emerson Rivaldo Rodríguez, quien cumplió con una sanción que había recibido en el juego de cuartos de final frente al América.

Sin embargo, existe una preocupación y es respecto al desarrollo del compromiso en medio de las protestas que se llevan a cabo en Bogotá. Un temor que crece cada vez más luego de los hechos de vandalismo presentados en distintos puntos de la ciudad por cuenta de la tensa situación social vivida en el último mes.

Ante esto, la barra del conjunto embajador llamada ‘Blue Rain’, la cual se ubica en la parte sur del estadio cada vez que juega el equipo bogotano, decidió convocar a una actividad a las afueras del máximo escenario deportivo de la capital.

“Comprendemos que los esfuerzos por impedir la realización del evento pueden resultar en una afectación a la convivencia, seguridad y tranquilidad de los habitantes de los sectores aledaños y nuestra responsabilidad como organización es estar al lado de la gente, como lo ha sido durante el transcurrir del paro”, mencionaron inicialmente en un comunicado.

Añadieron: “Nuestra razón de ser como Blue Rain es el amor al club por encima de todo, lo alentaremos y enviaremos toda nuestra energía para que logre el resultado, pero no podemos ser indiferentes ante la actual situación y dejarnos comprar por la institucionalidad para aminorar el fervor y unidad en tomo a demandas sociales de las que nos sentimos abanderados”.

En cuanto a la actividad, los aficionados convocaron a todos los integrantes de la barra como también a los hinchas que quisieran unirse a lo que denominaron el plantón de ‘aguante y sancocho’.

“Realizamos la convocatoria a nuestros integrantes para que se sumen al plantón de aguante y sancocho popular que realizaremos en el puente de la calle 53 con carrera 30”

Finalmente, pidieron comprensión por parte de los diferentes voceros y líderes del para para que entiendan la posición de desear que el juego se dispute en total calma.

Por otra parte, indicaron que no ingresarán elementos de animación al estadio, a pesar de contar con el permiso de las autoridades de la ciudad: “Hemos tomado la decisión como organización de no ingresar elementos de animación para el partido de semifinales del domingo 13 de junio de 2021 entre Millonarios vs Junior, a pesar de contar con la autorización de la Alcaldía mayor de Bogotá”.

El partido de vuelta se disputará desde la 1:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Twitter Blue Rain

El partido de vuelta se disputará desde la 1:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Twitter Blue Rain

Posibles formaciones:

Millonarios: Christian Vargas; Ricardo Rosales, Andrés Murillo, Andrés Llinás, Ómar Bertel; Stiven Vega, Juan Camilo García, David Mackalister Silva; Christian Arango; Fernando Uribe y Jáder Valencia.

Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Willer Ditta, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Larry Vásquez, Didier Moreno; Fabián Sambueza, Edwuin Cetré, Fredy Hinestroza; Carmelo Valencia.

Seguir leyendo: