Video: “Vamos a aclarar la situación”, B King se pronunció sobre la ruptura con Marcela Reyes

B King y Marcela Reyes, son dos figuras de la farándula nacional que habían comenzado su relación en 2019, en dos oportunidades ya habían puesto fin a su relación por motivos que en su momento reveló la modelo. Mientras la mujer se encontraba trabajando en sus proyectos y presentaciones musicales, se refería muy bien a su relación y todo iba viento en popa.

A su regreso, se conoció que las celebridades se habían dejado de seguir en sus redes sociales hecho que despertó curiosidad entre sus seguidores; asimismo, en un video subido a su cuenta de Instagram, Reyes mostró su recibimiento en el país en el que no estuvo presente su pareja en ese momento.

El cantante urbano realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para poner fin a los comentarios y dar a conocer los motivos por los cuales terminó su relación con la DJ. Fueron cinco minutos en los que el artista se refirió a distintos temas entre esos, afirmó que todavía sigue enamorado de Marcela.

“Yo la amo, la extraño todo bien, pero hasta ahí, y la relación si terminó por el video que hizo ella en vivo, todo el mundo sabe que siempre estuvo puesto para ella pero la falta de respeto llega a un límite”, fueron las primeras palabras del artista.

En el video se puede ver que B King tomó la determinación luego de ver a su novia con dos hombres bailando mientras se desnudaban delante de ella y es algo que él no puede perdonarle a Reyes.

“Termina el ‘en vivo’ yo la llamó y le expreso que eso a mi no me gustó, que no estuvo bien, colgamos y me dice ‘si tú no eres capaz de aceptar las cosas que están sucediendo, en el afán de yo subir, entonces tienes que buscarte otra persona’, esas palabras a mi ya me dieron la libertad”, puntualizó B King durante la transmisión.

Asimismo, reveló que después de llamar a la empresaria, decidió esperar un lapso de tiempo para volver a llamarla aproximadamente unas 20 veces sin recibir respuesta alguna por parte de Reyes y haciendo claridad que desconoce qué ocurrió de más esa noche porque ella apareció hasta el otro día.

“De todas maneras ella sabe que la amo, que la extraño, pero no tengo la mentalidad ni la madurez para estar en una relación de ese tipo, para permitir ese tipo de cosas... yo necesito una mujer que esté a mi lado, no delante de mí ni atrás, la quiero es a mi lado conmigo”, mencionó el artista.

"Cuando tu abres los ojos y te empiezas a valorar dices no más, así ames a esa persona... quiero estar con ella, me encanta pero me duele menos extrañarla que tenerla conmigo", agregó.





Cabe mencionar que de la pareja se conoció que existió una propuesta de matrimonio, sin embargo el artista durante el live, se mostró muy decidido a continuar con su vida y su carrera mientras contaba su experiencia.

“Me siento tranquilo, en paz, le di lo mejor a esa mujer , ella sabe que es así, soy un gran hombre, voy para adelante y cierro el tema ahí”, finalizó.

Marcela Reyes se había pronunciado como invitada a una ‘putifiesta’ de Yina Calderón donde mencionó que su relación no se acabó por el en vivo que hizo con Jorge Villaveces y Beta Mejía, por lo que dejó entrever que existía otro motivo más en el fin de la relación.

