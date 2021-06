Video | Tata Becerra, esposa de Peter Manjarrés, se pronuncia a favor de las cirugías plásticas

Tomada de Instagram @petermanjarres

Abogada de profesión, conocida por ser la esposa de Peter Manjarrés y la administradora de los negocios del cantante, la bella mujer se ha caracterizado por sus respuestas sin tapujo ante los cuestionamientos de sus seguidores, algunos de los cuales la han tildado de ser una mala madrastra y de no querer a los hijos del cantante vallenato.

María Alexandra Becerra, aparte de tener una belleza innegable, constantemente presenta en su cuenta de Instagram el matrimonio perfecto que tiene y el cálido hogar que conforman junto a su familia. La influenciadora afirmó en una entrevista no ser solamente la esposa del artista, sino la gerente de su empresa musical, de publicidad y una inmobiliaria, “Peter me dio ese cargo hace cuatro años y le manejo absolutamente todo”.

Recientemente, la modelo abrió la caja de preguntas de sus redes sociales, en la que le dejaron una que le llamó la atención: ¿se ha realizado en alguna oportunidad algún retoque quirúrgico?, refiriéndose en específico a una liposucción.

La respuesta de Becerra fue contundente y dejó ver que sí está de acuerdo con este tipo de ayudas para que las personas se sientan contentas y conformes con su aspecto.

“Yo nunca me he hecho lipo, pero hay algo que no sé qué le ven de malo a las cirugías plásticas, porque yo soy partidaria que el que necesite operarse se opere, para subir su autoestima, verse más linda después de un embarazo, cuando bajan muy rápido de peso necesitan una lipo”.

Asimismo, le habló directamente a esos hombres que critican cuando ven a una mujer linda y se refieren a ella como una mujer linda pero, que tiene demasiadas cirugías.

“Y se refieren a una mujer como ‘es linda, ay no, pero está toda operada’, sí, pero se ve linda, eso no es nada, se supone que las cirugías son para eso, para que puedan cambiar su cuerpo, su autoestima, entonces el que tenga para hacerse una cirugía que se la haga, para que se sienta feliz y más bonito”, puntualizó en sus historias.

Rumores de una supuesta infidelidad

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé Todo’, la abogada aclaró todas las dudas sobre una supuesta infidelidad que hizo eco hace algunos días a través de redes sociales por unas publicaciones en sus historias de Instagram, generando dudas y gran expectativa entre sus seguidores.

“El manager de mi esposo me decía ‘publica algo así fuerte’, yo le dije nadie va a creer, si Peter y yo somos una pareja muy sólida, siempre lo demostramos y de un momento a otro poner indirectas, nadie lo va a creer”, señaló Becerra en entrevista con el programa de entretenimiento.

La mujer señalaba que los amigos más íntimos de Peter también le cuestionaban por las indirectas que publicó la mujer en sus historias, porque no entendían la situación mientras ella explicaba lo sucedido.

“Hubo un poquito de chisme, la gente hablando locuras, pero bueno después salió la canción y todo el mundo riéndose, la gente es feliz”, refiriéndose al revuelo que causaron sus palabras.

No hubo infidelidad, todo fue cuestión de estrategia

Todo parece indicar que las publicaciones realizadas por la esposa del cantante vallenato no fueron del todo de su agrado, porque para ella, tienen un matrimonio muy bonito y le indicó al cantante vallenato que con eso no se juega y serían una estrategia planeada para el lanzamiento de un nuevo sencillo de Peter Manjarrés.

