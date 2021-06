River Plate estaría dispuesto a escuchar ofertas por Carrascal, quien no ha tenido su mejor temporada

Jorge Carrascal. REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Tras la salida de Juan Fernando Quintero del River Plate para jugar en el fútbol chino, el colombiano Jorge Carrascal heredó la camiseta ‘10′, un acto que dejó en evidencia la confianza del DT Marcelo Gallardo en él, pero que a la vez trajo un enorme desafío: honrar el dorsal que también portaron jugadores histórico del club como Pablo Aimar y Ariel Ortega.

Hoy, el no haber cumplido con las expectativas de la hinchada y del equipo al portar la ‘10′, haría que la dirigencia del club de Núñez tenga pensado en vender a Carrascal, también apodado el ‘Neymar colombiano’, si llegara a recibir una oferta este mercado de fichaje. Así lo dio a conocer el diario deportivo Olé.

“Hace ya dos años y medio que el colombiano llegó al club y, salvo por algunos pasajes de un puñado de partidos en la temporada pasada, no logra asentarse”, afirmó el medio en mención.

Sobre la falta de asentamiento también se ha venido pronunciando Gallardo, que así como nunca se ha guardado elogios para el colombiano de 23 años, al que River Plate fichó por tres millones de euros, tampoco ha negado que al colombiano le falta constancia para poder figurar.

“A mí me gusta mucho cuando entra. En los últimos partidos que entró, entró marcando una diferencia enorme, porque tiene talento, tiene ingenio, tiene creatividad. Le falta darle la continuidad a todo el talento que tiene, que por ahí en pocos minutos lo gestiona mucho mejor que cuando le toca jugar todo el partido”, dijo Gallardo en algún momento de esta temporada.

La constancia, ese valor en el que al colombiano le hace falta seguir “estallando” para convertirse en referente de River, es la que desencadenó en la posibilidad de su salida, si bien en el pasado el equipo de la banda cruzada había rechazado una oferta del CSKA de Moscú por seis millones de euros.

“Desde el club avisan por lo bajo que si llegara una propuesta acorde, esta vez sí podrían mirarla con mejores ojos. En el club las esperanzas por su gran explosión lentamente parece que empiezan a desvanecerse”, sostuvo Olé.

Jorge Carrascal jugaba con el dorsal '8' antes de que Juan Fernando Quintero dejara al River Plate. REUTERS/Ernesto Ryan

De acuerdo con Paulo Boselli, director de Global Business Group, una de las agencias que representa a Carrascal —junto con World Soccer Agency, en cabeza de Alessandro Lucci—, el jugador querría quedarse en River Plate, pero el club estaría dispuesto a aceptar una propuesta por él.

“Él nos da una calidad en su talento, un ingenio que sirve también para tener una variante importante. Cuando le toque de inicio, ese aporte tiene que ser más continuo o cuando entre del banco nos de esas posibilidades de creatividad”, afirmó Gallardo luego de un partido contra Colón.

Críticas por su juego en Copa Libertadores

Uno de los partidos por el que más criticaron a Rafael Carrascal fue el del pasado 6 de mayo, contra Independiente Santa Fe por la Copa Conmebol Libertadores.

A Carrascal, que no jugó como se esperaba, lo cuestion+o el periodista Pablo Giralt, de Directv Sports: “De qué juega, no lo sé. Lo trajeron para ser el ’10′, para ser el nuevo ‘Pity’ Martínez, el nuevo Nacho Fernández, y no, no encaja, evidentemente por ahí no es. Y digo que no sé de qué juega, porque con su personalidad, como que no supiera que está en River y las oportunidades las tiene que aprovechar. Yo sé que él lo sabe, pero futbolísticamente pareciera que no”.

