“Las heridas” que no cicatrizan entre James Rodríguez y dos de sus compañeros en la selección Colombia

Foto de archivo. El mediocampista colombiano James Rodríguez en el partido de cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019 en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil, 28 de junio, 2019. REUTERS/Henry Romero

La desconvocatoria de James Rodríguez de la selección Colombia para afrontar las dos jornadas de eliminatorias rumbo a Catar 2022 —contra Perú y Argentina— y la Copa América, que comenzará en cuatro días en Brasil, sigue dando de qué hablar.

Para algunos periodistas deportivos de renombre como Javier Hernández Bonnet y Nelson Ascencio, a la respuesta de por qué James no está concentrado con el combinado tricolor siendo uno de los referentes le hace falta un pedazo.

Lo que ha sostenido Reinaldo Rueda es que quiere contar con el ‘10′ cuando esté a un 500 %, sin afanarlo en su proceso de recuperación de las molestias físicas que le impidieron brillar con el Everton esta temporada; se trata de mantener su integridad física, de acuerdo con el estratega vallecaucano. No obstante, según James, él ya está recuperado, aunque le puede faltar ritmo, afirmación que respalda del cuerpo médico de los blues, al manifestar que el volante creativo, de mantenerse en la convocatoria, podría jugar perfectamente en la Copa América.

Para Hernández Bonnet y Ascencio también es sospechoso que, tras la victoria de Colombia contra Perú y el empate con Argentina, James no se haya pronunciado. Cabe precisar que, previo al juego con los dirigidos por el ‘Tigre’ Gareca, Rodríguez compartió una foto junto a Falcao, con quien se encontró en Miami, para ver el partido.

Pues bien, lo que los periodistas plantearon en el programa radial en Blog Deportivo es que el camerino, al parecer, “está roto”. Es decir, James tendría algunos inconvenientes con sus compañeros de la selección.

“Uno no puede ignorar a la selección de su país, con la que ha conseguido triunfos. A este cuento le está faltando algo. Su enojo es con el grupo, ese corto circuito no ha sanado; es un silencio retador”, sostuvo Hernández Bonnet.

Ascencio, por su parte, complementó la afirmación de su colega explicando:

“Todavía hay heridas<b> </b>abiertas en la relación de James con algunos de sus compañeros”.

Pero su aseveración no se quedó ahí. El comunicador dio nombres concretos de quienes tendrían roces con Rodríguez. “Es el caso de Wilmar Barrios, con el que tuvo un primer altercado en Barranquilla, ante Uruguay, porque uno de los goles se da por error de James al perder la pelota”, sostuvo. Ese partido contra la selección charrúa, el conjunto colombiano perdió 0-3.

“El segundo caso es el de Luis Fernando Muriel”, agregó. El comentario de Ascencio aduce al rumor de que Muriel apercolló a James Rodríguez en el mismo encuentro contra Uruguay y del que en su momento habló Hernández Bonnet: “Después del conflicto, Luis Fernando Muriel se sentó con James Rodríguez para apaciguar la situación y conversaron”.

Nelson Asencio, que no específico si David Ospina también tuvo altercado con James, afirmó que el guardameta antioqueño no jugó contra Ecuador por un disgusto con el portugués Carlos Queiroz, más no por una lesión, como se dijo en ese entonces.

“Nunca estuvo lesionado ante Ecuador; lo que pasó fue que no estuvo de acuerdo con un planteamiento de Queiroz, al técnico no le gustó y lo hicieron a un lado”.

La única certeza hasta el momento de James Rodríguez, si se tiene en cuenta las palabras de Reinaldo Rueda, es que regresará a la convocatoria de la selección cuando esté en su mejor nivel. De hecho, deja incertidumbre su continuidad en Everton, dado que Carlo Ancelotti, el técnico por el cual fichó por ese equipo, dirigirá al Real Madrid.

