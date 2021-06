La cátedra que le dio Jennifer Pedraza a María Fernanda Cabal sobre el libre comercio

El pasado 31 de mayo Jennifer Pedraza, lideresa estudiantil que hace parte del Comité del Paro, sostuvo en su cuenta de Twitter que, “para empezar a superar la grave situación que atraviesa el país, hay que abandonar el dogma del libre comercio que ya arrasó con industrias y productores agropecuarios nacionales y precarizó el empleo”. Un comentario que recibió la atención de la senadora María Fernanda Cabal, quien solo dijo: “Qué barbaridad”.

Pues este jueves, la estudiante de la Universidad Nacional publicó un corto video en el que argumenta con más profundidad lo que afirmó en el trino. “Esto sí es una barbaridad, María Fernanda Cabal”, escribió.

En la grabación, Pedraza expone que, “la verdadera barbaridad acá es que en Colombia desde 1990 hasta el 2020, las importaciones de bienes agropecuarios que el país hubiera podido producir, pasaron de 282 millones de dólares a 6005. Un aumento del 2000 % barriendo con nuestra producción agropecuaria”. Y agregó: “Por eso es que hoy nuestro campo está quebrado y no ofrece oportunidades para su juventud”.

Así mismo, dijo que la barbaridad era que las exportaciones solamente han aumentado en un 97 % en los últimos 30 años mientras que hay renglones en los que las importaciones crecieron en un 1.000 % , “de hecho, durante los dos gobiernos del presidente Uribe las importaciones aumentaron en 8 millones de toneladas y las exportaciones disminuyeron en 1.6 millones”.

“Qué barbaridad que después de la apertura económica Colombia redujo la cantidad de cultivos de bienes agroforestales como el maíz, las frutas y el café y solamente hasta el 2010 volvimos a producir lo mismo que produjimos en 1991 y dos décadas de producción pérdidas gracias al mal llamado libre comercio, que la verdad es la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros”, Jennifer Pedraza.

Este es el video:

Twitter

Según Colombia Check, Pedraza es estudiante de Economía en la Universidad Nacional, representante ante el Consejo Superior Universitario, máxima instancia decisoria de la institución. Desde 2014 pertenece a la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Acrees), y ya había ostentado esa función ante su facultad y el Consejo Académico. En 2018 se hizo reconocida como una de las líderes de las manifestaciones para exigir que el Estado destine mayores recursos a la educación pública.

Esta vez como representante de los estudiantes en el Comité del Paro ha recibido críticas por parte de jóvenes que hacen parte de otros sectores populares y no la ven como su representante. De hecho, hace unos días el Comité del Paro reconoció que no representan a todos los sectores de manifestantes que están en las calles protestando contra el Gobierno nacional.

Entre los sectores que no se sienten representados por el Comité del Paro están algunos jóvenes de la movilización en Santander. En entrevista con Noticias Caracol, Alejandro Villanueva, activista y representante de las marchas en Floridablanca, afirmó que no conocen a los que conforman al comité y dijo que los bloqueos no se van a levantar a pesar de que estos lo piden porque no les han resuelto sus peticiones.

“Y no solamente soy yo. Usted va a las marchas en Bucaramanga, de Bogotá y pregunta si se sienten representados por el Comité del Paro y preguntan ‘¿quiénes son?’ por eso a esa orden de ‘vamos a levantar los bloqueos’, ¿quién les va a hacer caso? El Gobierno nacional no se está reuniendo con la gente que debería reunirse, no se está reuniendo con la primera línea, con los estudiantes que no tienen nada que ver con la política”, dijo Alejandro.

