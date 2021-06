“Me llevó casi de la oreja”: Santos dice que Uribe lo obligó a reunirse con Chávez

(COLPRENSA-PRESIDENCIA, FELIPE ARIZA).

Este jueves se conmemoran los 10 años de haberse firmado la Ley 1448 de 2011, mejor conocida como la Ley de Víctimas, cuyo objetivo es reparar a toda persona que haya sufrido un daño como consecuencia de violaciones de los derechos humanos luego del primero de enero de 1985 en el marco del conflicto armado.

Para dialogar precisamente sobre ese hito para las víctimas del país, que suman casi 8 millones de colombianos, la Universidad del Externado y Colombia 2020 organizaron un conversatorio que contó con la participación del exministro y autor de la ley Juan Fernando Cristo; Pastora Mira, lideresa de víctimas en San Carlos, Antioquia; Carlos Andrés Sánchez, víctima de la masacre de Machuca; y el expresidente Juan Manuel Santos.

El exmandatario contó que en medio del contexto en el que nació esa ley, su relación con el expresidente Álvaro Uribe ya venía deteriorada, pero que fue precisamente su presentación lo que provocó la ruptura total entre ellos.

“Yo no tenía en ese momento una buena relación con el presidente Uribe, todo comenzó cuando yo me copié de una política que usó Abraham Lincoln para pasar su famosa ley contra la esclavitud de traer a mis antiguos rivales al gobierno, y entonces traje al Partido Liberal, traje Vargas Lleras, traje al Partido Conservador en cabeza de Juan Camilo Restrepo, a Rafael Pardo que entró al gabinete y eso fue la primera ruptura con presidente Uribe recién conformado el gabinete”, explicó el Nobel de Paz.

Santos señaló después que no tuvo una buena comunicación con su antecesor y que no hablaban mucho de ningún tema. “Sí creo es que la ruptura fundamental con él fue la ley, el reconocimiento del conflicto armado, porque uno se pone a pensar, no puede ser que por nombrar unas personas que no les gustaban, es que yo no iba a nombrar a las personas que a él le gustaban sino a las que a mí me gustaban porque yo era el presidente, él haya tenido esa actitud tan hostil”, contó.

Pero en medio de esa reflexión de su ruptura política con Uribe, el expresidente Santos aseguró que tampoco cree que sea porque hizo las paces con Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, y dio su explicación.

“Que porque hice las paces con Chávez, es que él también las quiso hacer con Chávez. En un momento dado incluso a mí me llevó casi que de una oreja a Hato Grande (casa de campo de los presidentes) a reunión con Chávez, cuando reconocían a Piedad Córdoba como intermediaria para el rescate de los secuestrados”, recordó Juan Manuel Santos.

Y volvió a concluir que la ruptura definitiva con Uribe fue por la Ley de Víctimas, “porque a él no le gustó”.

Sobre este tema, el exministro Juan Fernando Cristo contó que en ese momento cuando discutían la ley, el senador Roy Barreras, quien hacía parte de La U, partido que en 2011 era el de Álvaro Uribe, le contaba que el expresidente los regañaba por cuenta de esa ley que se aprobó en el Congreso. “En el fondo el tema era el reconocimiento del conflicto y la obsesión por no reconocer a las víctimas de agentes del Estado, yo discutí con él sobre este tema, y él asumía que reconocer a esas víctimas era igualar a los soldados de Colombia con guerrilleros de las Farc y del Eln”, puntualizó el político.

Y Santos agregó: “Todavía está en eso por la JEP, él (Uribe) dice que la JEP equipara a los miembros de la fuerza pública con la guerrilla, es la misma posición”.

Aquí puede ver el conversatorio:

