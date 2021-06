Polémica foto de Alex Char y Jaime Pumarejo en el estadio enciende a opositores en Barranquilla

En medio de la difícil situación de orden público que se reporta a las afueras del estadio Metropolitano de Barranquilla, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, publicó una foto junto a su antecesor, Alejandro ‘Alex’ Char, dentro del recinto viendo el partido Colombia vs. Argentina que se desarrolla simultáneamente. La imagen generó polémica de forma inmediata, pues hay quienes señalan que ambos líderes políticos están, de alguna manera, burlándose de los ciudadanos.

En la foto se ve a Char, usando una camiseta blanca con negro y su tradicional gorra, hablando con Pumarejo, de camisa rosada, dentro de uno de los palcos del estadio mientras ven el partido. Al publicar la imagen, el actual mandatario de los barranquilleros no dio muchos detalles de la escena:

“Viendo el partido con Alejandro Char”, escribió.

Indignados, los ciudadanos señalan que la foto en sí misma es una metáfora, pues ambos dirigentes están dándole la espalda a lo que sucede a las afueras del estadio. De hecho, uno de los que aseguró esto fue el periodista Daniel Samper Ospina, quien escribió:

“Esta no es una foto sino una metáfora”

Los ciudadanos aseguran que la decisión de publicar esta foto no es oportuna, pues lo que hace es provocar a los manifestantes. Incluso, hay quienes aseguran que esa fue la intención de los políticos, y así intentan enviar un mensaje para dar a entender “quien manda en la ciudad”.

Mientras Char y Pumarejo miraban el partido, que terminó empatado 2 a 2, en redes empezaron a denunciar enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes que protestaron durante la tarde en la zona aledaña al estadio para rechazar la realización del partido. Hay fotos y videos donde se evidencia a cientos de personas que con pancartas y arengas se plantaron para rechazar la realización del partido, pero luego, al caer la noche, las imágenes cambiaron de tono, pues se ve a los manifestantes y a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) enfrentarse.

Los civiles denuncian que los uniformados están lanzando gases lacrimógenos, disparando y deteniendo a personas que no participan en la protesta. Para poder seguir la pista de quienes han sido capturados, en redes varios usuarios han compartido fotos y el nombre y la cédula de estas personas.

Lo anterior ocurrió en el marco de la ‘Gran concentración de la resistencia’, programada para realizarse a las afueras del estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 3:00 p. m. Los organizadores de la protesta indicaron que el lema de la convocatoria era “si no hay paz, no hay fútbol”, para hacer entender a las autoridades que no se pueden programar este tipo de eventos mientras el paro nacional sigue vigente y los casos de contagios de covid están disparados.

Para intentar controlar la situación, más de 2000 uniformados fueron designados para prestar el servicio de seguridad en las inmediaciones del estadio, y otros 2.500 repartidos en otros puntos de la ciudad y su área metropolitana.

“Más de 2000 hombres y mujeres , además tendremos todos los elementos tecnológicos a disposición; desde el puesto de mando unificado se realizará el monitoreo de la ciudad con el fin que de manera directa estén enviando información a nuestros hombres en tierra para garantizar la tranquilidad y seguridad de los asistentes al evento deportivo”, indicó la Policía a través de un comunicado de prensa.

De igual forma, señaló que 250 miembros del Ejército Nacional apoyarán los anillos de seguridad en los alrededores del estadio para “tener la plena garantía de que el juego se desarrolle en calma”.

