El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que su equipo fue superior: “El punto de Colombia no es merecido”

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Argentina - Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia - June 8, 2021 Argentina coach Lionel Scaloni after the match REUTERS/Luisa Gonzalez

En Barranquilla, capital del Atlántico, la selección Colombia se midió contra Argentina durante la jornada 8 de las eliminatorias de cara al Mundial de Catar en 2022. A pesar de la rápida ventaja de la ‘albiceleste’, Colombia remontó en el segundo tiempo para un marcador final de 2-2. Colombia celebró el empate, el cual el técnico Reinaldo Rueda llamó “meritorio”; Argentina, por otro lado, argumenta que los puntos no se debieron repartir.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, recalcó en la conferencia de prensa posterior al encuentro que su selección hizo más méritos para llevarse las tres unidades. “Lamentablemente nos volvemos con un punto cuando merecíamos los tres”, aseveró el técnico en Barranquilla.

Además, afirmó que su equipo dominó en la totalidad del partido. “Siempre domina el juego Argentina, a veces de una manera más vertical. Si te ponés a mirar cada partido de las Eliminatorias hemos merecido ganar, pero en el fútbol los merecimientos no cuentan”, añadió el exjugador de Atalanta y Lazio de Italia.

Incluso, aseguró que Colombia no merecía empatar con el gol de Miguel Borja a los 4 minutos de reposición durante el segundo tiempo. “Difícil hacer un análisis cuando te empatan y la pelota casi no se pone en juego. Si pasaban 30 segundos, la situación era diferente. Argentina mereció ganar y no hay que dar más vueltas. Hasta el minuto 94:30, el partido fue muy bueno. La última jugada le da el punto a ellos, no era merecido. Te cambia todo, pero los 94:30 minutos fueron perfectos”, aseveró en la conferencia.

En otro aparte, a pesar de su señalamiento, califica a Colombia como un digno contrincante. “Las sensaciones son buenas. Desafortunadamente en la última jugada nos empatan, pero el balance es positivo. Enfrentamos a un gran rival”, expresó.

Sin embargo, reconoció el desempeño de sus jugadores para mantener la ventaja que consiguieron con los goles de Cristian Romero y Leandro Paredes en los minutos 3′ y 8′, respectivamente. “Lamentablemente, nos volvemos con un punto cuando merecíamos los tres. Mis jugadores han hecho un esfuerzo enorme. Son los primeros que quieren que salgan las cosas bien”.

Scaloni, en su molestia por el resultado, elogió al arquero de Colombia, David Ospina, quien detuvo intentos decisivos para ampliar el marcador a favor de Argentina. Entre ellos, dos tiros libres de Lionel Messi.

“Creo que las oportunidades las tuvimos. Ellos tienen un gran arquero. No nos vamos contentos con el empate porque tenemos la idea de ser protagonistas en todos los campos”, indicó.

Por otro lado, Reinaldo Rueda celebró el resultado y calificó el resultado como meritorio. Casi todo el partido se vivió una angustia por parte del cuadro cafetero, frente a esto Rueda comentó que: “Esto se define el último día, en el último minuto de juego y hay que ir todos los partidos con esa fe, con la ilusión de seguir mejorando y lograr mejores resultados que nos den una mejor posición en la tabla”.

Y añadió que fue un partido difícil. “Creo que este juego era muy difícil. Rescato el carácter del equipo. Es muy meritorio”.

“Nos faltó tener más el balón, ser un poco más efectivos como fuimos en Lima. Queríamos aprovechar la localía con Lerma que es un volante mixto, buscábamos más llegada”, explicó Rueda, quien reconoció que este fue el mayor error que cometió su equipo.

Para finalizar la conferencia de prensa, Rueda destacó el trabajo de los jugadores para lograr voltear el partido. “Cuando a veces no se puede hacer buen fútbol es importante esa hombría del grupo para poder darle vuelta. Se sintió el acompañamiento de la gente, el sentimiento que hay por la Selección”.

SEGUIR LEYENDO: