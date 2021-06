Video | El ‘perreito’ intenso de Jessica Cediel junto a su maquillador, al que todos confundieron con ‘Boyacoman’

Modelo y presentadora colombiana, Jessica Cediel.

Jessica Eliana Cediel Silva es reconocida como una de las modelos y presentadoras más queridas por el público colombiano. Nacida en Bogotá el 4 de abril de 1982, estudió comunicación social y es recordada por haber presentado los programas Muy buenos días, Estilo RCN y en sus inicios, la sección ‘Bogotaneando’ del programa Bravíssimo en Citytv.

Gracias a su talento la comunicadora también se ha destacado en canales internacionales como Univisión en los Estados Unidos, para el público latino. Cediel, retornó al país el año pasado después de haber pasado una larga temporada en el canal estadounidense, en un principio la modelo llegó a presentar la sección ‘Bingos Felices’ los sábados en la noche por Caracol Televisión.

En la noche de este lunes festivo, la bella presentadora subió a su cuenta de Instagram un video bailando reguetón junto a su maquillador, específicamente la canción ‘Baila’ de los artistas Rauw Alejandro junto a Selena Gómez. En el clip se puede observar a la modelo con un atuendo en cuero negro que ya habría causado sensación en redes sociales.

Cediel disfrutó un ‘perreo hasta el piso’ y señaló a sus seguidores que el video lo dejó publicado por los mensajes que recibió, para que perduraran.

Tomada de Instagram @jessicacedielnet

“Niñas y niños... me pidieron tanto por DM (mensaje directo) que les montara este baile por aquí antes que desparezca de mis historias que bueno, les hice caso. USTEDES MANDAN”.

La publicación cuenta con más de 115 mil ‘me gusta’ y poco más de 3.300 comentarios, de todos sus seguidores, entre los que destaca uno en particular del humorita ‘Boyacoman’, con quien trabajó en el programa de Caracol Televisión, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

“Santo Dios, pensé que era yo”, comentó el propio comediante y a quien Cediel le respondió entre risas y lo presentó de manera virtual con su respectivo arroba en Instagram.

Tomada de Instagram @jessicacedielnet

Sin embargo, la publicación de Cediel bailando junto a su maquillador no fue del agrado para algunos de sus seguidores, pues aseguraron que sus movimientos no iban acorde con la religión que profesa la periodista, por lo que los comentarios negativos no se hicieron esperar.

“Y eso que es cristiana”, “Por qué no muestras otra faceta de tu vida? Siempre es lo mismo”, “Jessica deberías tener más amor propio”, “predica, pero no aplica y eso que es muy espiritual” y “¿en serio es cristiana”, le escribieron.

Los admiradores de la presentadora no dejan pasar detalle alguno de la hermosa mujer y en esta ocasión se han deleitado con la sensualidad de Cediel luciendo un atuendo de dos piezas en cuero mientras baila reguetón, lo que para muchos es su lado más sensual

En su cuenta de Instagram, Jessica Cediel suele compartir de vez en cuando detalles de su vida, pensamientos, opiniones y también adelantos de sus proyectos profesionales, y así parece que lo hizo con su más reciente post publicado en lo que sería una sesión de fotos para un nuevo proyecto.

Jessica Cediel en Instagram

Pues bien, la comunicadora hace unas semanas contó que será la conductora de un reality de Caracol Televisión en el que se buscará al mejor motero del país, y en el adelanto que compartió lleva un atuendo muy al estilo del mundo de los apasionados por las motos.

Con una canción de reguetón de fondo, arreglándose el cabello y actitud arrolladora, posa directamente a la cámara mientras luce un conjunto de top de un solo hombro con manga larga y pantalón en cuero negro, mientras luce su característica melena larga y suelta.

