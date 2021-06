Epa Colombia es señalada, otra vez, de racista por usar a niña afro para promocionar sus keratinas

Este fin de semana, Daneidy Barrera o ‘Epa Colombia’ como es conocida, compartió en sus redes sociales que lanzó una nueva keratina pero esta vez para niñas. Sin embargo, la forma en que lo hizo generó críticas por un tema que ya había sido discutido por ella misma y es el usar a mujeres afrodescendientes para alisar su pelo.

En este nuevo video, una niña con afro llama a la empresaria y le dice que se quiere hacer la ‘gelatina’, refiriéndose a la keratina. Después Daneidy le aplica el producto y le alisa su cabello, lo que generó comentarios en redes sociales rechazando el mensaje que se podría enviar a las niñas que tienen su cabello afro.

“Que utilice el cabello afro de una niña para hacer propaganda solo legitima el imaginario de el cabello lacio hegemónico en la belleza”, señaló una usuaria en Twitter. En otros comentarios expresan que la postura de ‘Epa’ es ‘racista’ porque “la mujeres, niñas y adolescente afro crecen con la idea colonial de que el pelo crespo y rizo es “pelo malo”.

“Epa Colombia haciendo propaganda de su Keratina con tintes racistas. Que lástima que nos enseñen en esta sociedad que ser crespo está mal, que ser gordito o estar subido de peso se ve mal, que tener el pelo oscuro no es tan lindo cómo tenerlo mono.. Y así.. la vida se vacía”, señaló otra usuaria.

De hecho una usuaria le recordó a la empresaria que el 6 de julio de 2020 el juzgado treinta de pequeñas causas y competencia múltiple de Bogotá le ordenó a Barrera que se abstuviera de realizar y difundir videos con contenidos racistas a través de cualquier medio de comunicación, además la obligó a pedir disculpas a la población afrocolombiana por las expresiones racistas que manifestó en un video en el que pintó su cara de negro, haciendo alusión al ‘blackface’, práctica antiguamente racista.

Además en un tercer punto la vinculó a un curso sobre DD. HH con énfasis en el principio de igualdad y no discriminación.

“Amiga mira, si tú me compras muchas keratinas de niña, toda mi ganancia será para el Chocó, toda mi ganancia será para Tumaco, porque yo sé que son personas que lo necesitan. Solicitaré a la Policía Nacional que me dé un avión de ayuda humanitaria porque me voy con todas las ganancias de keratina”, fue el mensaje que dejó Epa tras la publicación del video.

Y es que la influenciadora ya había sido condenada publicamente por usar el cabello afro, hace unos meses publicó un video con una mujer adulta y tuvo la misma discusión con sus usuarios en redes sociales, sin embargo, esa vez salió a pedir disculpas por lo ocurrido y eliminó el video que suscitó críticas fuerte.

Ante la problemática, la emprendedora publicó en sus historias de Instagram un video en el que la modelo de la publicidad explicó que “lo que dije en el video no significa que las mujeres que tenemos el cabello afro seamos menos que las demás por tener el cabello de dicha forma, simplemente quería tener un poco más de confianza, sentirme más segura y decidí hacerme este cambio”.

Además, Epa Colombia agregó en otra historia que “si alguna de ustedes se siente afectada por el video yo lo bajo. Ella se equivocó y era autoestima. Yo haciendo publicidad soy la mejor, pero estamos para cambiar y soy un ser humano que comete errores”, señaló.

Tal y como lo relataron muchas mujeres en los comentarios de la publicación, por años al cabello de las mujeres afro se le ha calificado de maneras despectivas que, efectivamente, han hecho que ellas se sientan inconformes con este y decidan acudir a productos que alisan su cabello. Sin embargo, en los últimos años ha crecido un movimiento de reivindicación que invita a muchas mujeres a aceptar su cabello al natural y no utilizar químicos que, en ocasiones, resultan siendo dañinos para su cabello.

