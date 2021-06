Defensores de derechos humanos, integrantes de la primera línea y estudiantes denuncian amenazas por parte de las Águilas Negras

El pasado viernes de 4 de junio, el concejal de Bogotá del Partido Alianza Verde, Julián Sastoque, expuso un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que se lee una serie de amenazas de muerte contra él y contra su familia, y en contra de aquellos líderes que se encuentran al frente del paro nacional que se lleva a cabo desde el pasado 28 de abril.

“Informo que el grupo criminal de las Águilas Negras me ha AMENAZADO de muerte a mi y a mi familia en este panfleto. No es la primera vez que intentan intimidarnos, pero necesitamos garantías para la vida. ¡NO me van a silenciar! Nuestra voz seguirá contundente”, escribió Sastoque en su cuenta de Twitter con una foto del documento.

“Continuamos con la labor cívica y patriota de limpiar nuestra patria de basura izquierdista, ambientalistas y defensores de derechos humanos que pretenden cambiar al gobierno desde las redes sociales y por medio de adoctrinamiento a las masas como no pudieron tomarse el poder por las armas ahora intentan de manera cobarde ganar adeptos a su causa, pero tenemos identificados a todos esos malp¨#$”, sabemos donde viven y a sus familias y les vamos a dar plomo por imbéciles que publican sus ideas en sus redes sociales”, se lee en el panfleto que circuló en redes sociales.

En ese documento, que llegó a manos del concejal, se leen los nombre de William Wanlesberg, Jairo Padilla, Gilberto Páez Vargas, Julián David Rodríguez Sastoque, Katherine Miranda, Heidy Lorena Sánchez Barreto, Jennifer Pedraza, Juan Hember Tabares, Leidy Estefan Tabares, Leidy Isabel González, Carolina Corcho, Laura Natalia Pava, Francisco Javier Lara, Fabián Díaz, Jairo Crispin y los ciudadanos de la denominada primera línea.

“A esta partida de hiju* les llegó su hora, lean bien, que les tiemble el cu* porque los vamos a torturar antes de descuartizarlos, ni van a poder identificarlos sus familiares. Quedan advertidos, este país nunca será de ustedes, y cada guerrillero o izquierdista que aparezca le va a pasar lo mismo hasta que no quede ni el recuerdo”, señala el texto.

Noticias Caracol, en una de sus más recientes emisiones, habló con algunos de los líderes hostigados en medio del estallido social colombiano. “Ellos nos quieren infundir miedo y lo que nosotros menos tenemos hoy es miedo”, expresó Laura Natalia Pava, líder estudiantil incluida en la lista de personas que estarían en la mira de ese grupo armado.

“Desde hace 10 años hemos asumido la defensa por el derecho fundamental de la salud así como cada uno de los líderes y lideresas que definen sus causas, y no puede ser que en este país no se pueda vivir y no se tolere el pensamiento distinto en un escenario democrático”, manifestó Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, en la conversación que sostuvo con el informativo.

Ante las amenazas, la agrupación de líderes que hoy reciben amenazas exige garantías a favor de sus vidas y la de sus familias, Julián Rodríguez Sastoque, concejal de Bogotá, aseguró lo que se necesita en este tipo de casos es “celeridad de los organismos de control y en las entidades de justicia, necesitamos saber quiénes son las Águilas Negras, por qué nunca se sabe, por qué nunca responden, por qué nunca los capturan, porque ese es el gran problema la impunidad”.





