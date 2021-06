Así funcionará Barranquilla durante este martes por el partido Colombia vs. Argentina

BARRANQUILLA. 13 de noviembre de 2020. Las selecciones de Colombia y Uruguay se enfrentaron en el estadio Metropolitano de Barranquilla sin público, en juego válido por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial de la Fifa Catar 2022 / (Cortesía: FCF).

Las autoridades nacionales y regionales ya empezaron a tomar medidas para garantizar que el partido Colombia vs. Argentina, que se realizará este 8 de junio en Barranquilla, se desarrollará exitosamente. La Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) dispuso un plan de seguridad en la ciudad que incluye la vigilancia de más de 4.000 uniformados y el cierre de vías.

Este partido corresponde a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022 y se realizará a las 6:00 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Melendez. Hay que mencionar que el evento ha generado descontento en parte de la población porque asegura que ninguna ciudad colombiana debería ser anfitriona de un partido de fútbol debido la situación que atraviesa el país por el paro nacional y el tercer pico pandémico.

El descontento por la realización del partido es tanta que se convocó una ‘Gran concentración de la resistencia’, programada para realizarse a las afueras del estadio Metropolitano a las 3:00 p. m. justo el día del encuentro deportivo. Los organizadores de la protesta indicaron que el lema de la convocatoria es “si no hay paz, no hay fútbol”, para hacer entender a las autoridades que no se pueden programar este tipo de eventos mientras el paro nacional sigue vigente y los casos de contagios de covid están disparados.

Teniendo en cuenta es que en la ciudad se decidió implementar las siguientes medidas:

Dispositivo de seguridad

La Policía confirmó que para este encuentro deportivo dispondrán de más de 2000 uniformados que harán parte del servicio de seguridad en las inmediaciones del estadio, y otros 2.500 que serán repartidos en otros puntos de la ciudad y su área metropolitana. Así mismo, se hará uso de 800 cámaras de seguridad del distrito, las cuales estarán integradas con los drones y el helicóptero halcón de la institución.

“Más de 2000 hombres y mujeres , además tendremos todos los elementos tecnológicos a disposición; desde el puesto de mando unificado se realizará el monitoreo de la ciudad con el fin que de manera directa estén enviando información a nuestros hombres en tierra para garantizar la tranquilidad y seguridad de los asistentes al evento deportivo”, indicó la Policía a través de un comunicado de prensa.

De igual forma, se señaló que 250 miembros del Ejército nacional apoyarán los anillos de seguridad en los alrededores del estadio para tener la plena garantía de que el juego se desarrolle en calma.

Restricciones viales

— Se prohíbe la movilización de vehículos, ya sean públicos o privados, desde la medianoche de este lunes festivo hasta la medianoche del martes en las inmediaciones del estadio Metropolitano. Esto incluye los siguientes tramos:

Calle 46 entre la Avenida Circunvalar y la carrera 1E.

Carrera 1 (Avenida Las Torres) entre la calle 45 (Avenida Murillo) y calle 46F.

Calle 45 (Avenida Murillo) entre la carrera 4 y la Avenida Circunvalar.

Vía Circunvalar entre Calle 45 (Avenida Murillo) y Calle 46.

— La circulación de vehículos pesados de cargue y descargue también tendrá restricciones. Esta se implementará de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. del martes en estas zonas:

Calle 49 desde la Avenida Circunvalar hasta la Carrera 4 inclusive

Carrera 4 desde la Calle 49 hasta la Calle 45 (Avenida Murillo) inclusive.

Calle 45 (Avenida Murillo) desde la Carrera 4 hasta la Avenida Circunvalar inclusive y Avenida Circunvalar entre la Calle 49.

Calle 45 (Avenida Murillo) y en el tramo de la Avenida Circunvalar desde la Carrera 46 hasta la Calle 45 (Avenida Murillo).

— Las motos, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos no podrán transitar este martes, entre las 10:00 a.m. y las 10:00 p.m. en las siguientes zonas:

Calle 45 (Avenida Murillo), desde la Carrera 2E hasta la Avenida Circunvalar.

Avenida Circunvalar desde la Calle 45 (Avenida Murillo) hasta la Calle 47 inclusive.

Calle 47 desde la Avenida Circunvalar hasta la Carrera 2E.

Carrera 2E desde la Calle 47 hasta la Calle 45 (Avenida Murillo)

— De 2:00 p.m. y las 11:59 p.m. no se podrá hacer ascenso y descenso de pasajeros del servicio de transporte público en ambos costados de la Avenida Circunvalar entre las Calles 45 (Avenida Murillo) y 46. La zona autorizada para realizar las operaciones de ascenso y descenso de transporte público colectivo y taxis, será la vía de servicio paralela a la Circunvalar (costado norte) entre la calle 46 y el Mega Colegio Germán Vargas Cantillo, en el sector Las Cayenas.

— Hay que recordar que no habrá acceso al parqueadero del estadio Metropolitano por lo que las autoridades piden a los aficionados que asistirán, hacerlo en transporte de servicio público.

Para asistentes al estadio

Se espera que al estadio asistan alrededor de 10.000 personas, quienes deben presentar una prueba PCR negativa. Además, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad como el uso permanente de tapabocas y la desinfección de manos.

