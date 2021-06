El video que dejaría en evidencia el romance entre dos participantes del ‘Desafío The Box’

Captura video Caracol Televisión.

El ‘Desafío The Box’ está en su fase final, ahora quedan tan solo 16 jugadores de los 32 que entraron inicialmente con los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega. Pero además de las duras competencias, este programa también ha generado rumores de supuestas rivalidades y amoríos entre los jugadores en medio de la competencia.

Está claro que lo que se ve en televisión diariamente es solo una pequeña parte de lo que viven los desafiantes durante los días de competencia, pues además de enfrentarse en cada una de las pruebas, deben también convivir entre ellos, ya que no tienen ningún contacto con el exterior, razón por la que las relaciones entre ellos pueden fortalecerse.

Tras la salida de ‘Gago’, uno de los integrantes de Alpha que también participó en una versión anterior del Desafío, se confirmó que él y su pareja habían terminado. Jhon Jairo Mosquera, nombre real del participante, y Valentina Ortiz se conocieron en 2017, cuando iniciaron su relación en medio de la participación de ambos en el ‘Desafío SúperHumanos’.

Sobre el final de su relación, tras cuatro años, hay muchos rumores, los cuales empezaron cuando Valentina respondió a un comentario en redes sociales donde le aseguraban que Gago le estaba siendo infiel en la actual versión del concurso y ella comentó que ya lo sabía. Finalmente, con la salida de Gago de la competencia, este confirmó que la relación había terminado, aunque no admitió ninguna infidelidad reciente.

“Entre ella y yo había muchas cosas que quizás las personas no conocen o no saben y no han visto porque son cosas más personales, pero eso ya era algo de fractura en nuestra relación”, contó el exparticipante al programa de entretenimiento La Red.

Agregó que la relación terminó porque no había un futuro con ella de tener una familia o de casarse. “Yo me me veía en familia, yo quería una familia y pues muchas veces le toque el tema como del matrimonio, para que fuéramos familia y siempre me dijo que no”, señaló.

Tras la salida de Gago, varias cuentas de chismes en las redes sociales, empezaron a trazar teorías sobre la supuesta infidelidad de Gago con una de las participantes del Desafío The Box y varias personas aseguraban haberlo visto en compañía de una de las competidoras.

En las últimas horas, un video grabado por una mujer se ha hecho viral en las redes sociales y este, aunque no confirma la infidelidad del exparticipante, sí confirmaría la relación amorosa que ahora tiene con una de sus compañeras en el equipo Alpha, al que perteneció en la segunda fase de la competencia.

Se trata de Paola Solano, una de las competidoras más fuertes de la competencia y que actualmente hacer parte de las ocho mujeres finalistas. En la grabación, la mujer que captó a los competidores en lo que parece ser un restaurante y dijo “para los que no me creían, miren a los novios enamorados”.

Nuevo amorío entre participantes del Desafío

Tal parece que la pareja no se da cuenta que están siendo grabados; sin embargo, asegurar con este video que Gago y Paola tienen una relación amorosa es bastante, puesto que simplemente se les ve juntos en una mesa, no hay ningún acercamiento entre los dos. Algunos de los comentarios aseguran que simplemente son amigos después de la competencia, esto recalcando que Paola aún no sale de la competencia en televisión.

Por otro lado, varios se remiten a los comentarios en las fotos de Paola en su perfil de Instagram para confirmar la atracción entre ambos, puesto que el exparticipante le suele dejar comentarios amorosos que generan polémica en las publicaciones de la mujer. Normalmente, el deportista le deja tres corazones rojos en los comentarios de sus fotos, pero en otras ocasiones ha señalado estar “enamorado”.

