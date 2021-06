“Tenía todo previsto para retirarme en la primera semana del mes de mayo”: Marta Lucía Ramírez

En la imagen, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez. EFE/Juan Diego López/Archivo

Un Paro Nacional que desbordó todas las expectativas se le cruzó en el camino a Marta Lucía Ramírez, quien sacrificó su proyección política para acompañar al Gobierno del presidente Iván Duque en la gestión de una crisis que completó 39 días sin resolución.

La vicepresidenta y actual canciller se sinceró ante la periodista Claudia Gurisatti en su espacio La Noche del canal NTN24.

La decisión de hacer parte del partidor para las presidenciales de 2022 estaba tomada, pero la coyuntura la clausuró: el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fuera del Gobierno, y la lealtad al presidente Duque, fueron los factores determinantes para deponer lo que a la alta funcionaria se le mostraba como un camino promisorio.

“Evidentemente tenía la cabeza llena de ideas de lo que podría ser una campaña presidencial con las cosas maravillosas que podemos decir que hay que continuar, con el desafío de completar cosas que el país tiene que poner en la agenda. Tenía todo previsto para retirarme en la primera semana del mes de mayo”, contó Ramírez a la periodista Gurisatti.

La intención era renunciar en la primera semana de mayo, a tan solo días del estallido social que, visto desde la distancia, no presagiaba la magnitud que tiene en estos momentos. Ramírez hizo un periplo por Europa en su función como vicepresidenta, pero el aterrizaje en el país modificó lo que llevaba tiempo preparando.

“Cuando se vino esta crisis del 28 de abril, yo había regresado de París de la reunión con la OCDE y también de la reunión en la Corte Penal Internacional -el día 26- yo había hablado con el presidente Iván Duque del retiro en la primera semana de mayo (y ante lo que ocurría) él me dijo: “este es un momento muy difícil para el retiro”, y yo soy consciente de que hay que servirle al país cuando se necesita”.

Lealtad que ha sido retribuida con la responsabilidad de ser la canciller. Ramírez ha tenido la labor de convencer a los Estados Unidos del compromiso del Gobierno para controlar a la Policía, criticada por presuntos abusos de fuerza en manifestaciones del Paro Nacional.

“Lo que sí es importante es aprovechar mejor esta labor de la vicepresidencia, complementándola con una tarea ante la comunidad internacional y coincidió con que la canciller, Claudia Blum, había renunciado unos días antes y por eso acordamos con el presidente Duque, que lo acompañaría en esta doble función”, precisó Ramírez, de quien no se duda de su lealtad y que, por su rol, ha logrado que el Gobierno norteamericano gestione nuevos recursos para la crisis colombiana.

Un trayecto accidentado para Marta Lucía Ramírez en su camino a la presidencia

Asunción de Marta Lucía Ramírez como canciller de la República

En abril, Ramírez fue interrogada por Yamid Amat acerca del tema de una eventual candidatura. Esto sostuvo: “Tengo aún mucha energía y amor para dar a Colombia, pero si yo no me meto en esta campaña, no lo haré después”, lo que activó las especulaciones relacionadas con una postulación presidencial, frustrada actualmente por su asunción como canciller.

Ante los rumores que eran titulares diarios antes del Paro, el presidente Duque terció en el debate con una declaración en la que él mismo se desprendía de cualquier implicación con respecto al futuro de su mano derecha en el gobierno: “Ella debe tomar esa decisión y yo no quiero que esa decisión esté presionada por mí”.

En efecto, Ramírez descartó su candidatura por la coyuntura: un ministro y su antecesora, Claudia Blum, dejaron el gobierno en momentos álgidos que parecían descolocar al Gobierno que ella, como precandidata en 2018, ayudó a consolidar.

