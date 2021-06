Miguel Varoni revela detalles de su vida íntima y otros datos de ‘Pedro, el escamoso’

Catherine Siachoque y Miguel Varoni. Foto: Instagram @catherinesiachoque.

En una entrevista concedida al programa ‘Suelta La Sopa’ de la cadena Telemundo, el actor que le dio vida al personaje de ‘Pedro, el escamoso’, reveló detalles sobre cómo se conoció con su esposa, la también actriz Catherine Siachoque y las decisiones que han tomado para vivir un apasionado romance que sigue vigente después de más de dos décadas.

El pasado 27 de mayo, Miguel Varoni demostró que todavía sigue enamorado de su esposa al publicar una imagen en su cuenta de Instagram en la que se ven besándose, acompañada de un mensaje con el el que celebran 25 años de unión.

“Cuando vi llegar a Kathy en ese avión, yo me quedé loco, la miré y estaba Judy Henríquez al lado y le dije ‘esa mujer va a ser mía’ y a Dios gracias lo es, es lo mejor que me ha pasado en la vida”, contó el actor bastante emocionado.

Miguel Varoni a Catherine Siachoque. Foto: Instagram @soyvaroni

El actor contó una infidencia durante la entrevista, cuando contaba precisamente la historia de amor que vivió desde el principio junto a su actual esposa. Miguel y Catherine reconocieron que su primer encuentro sexual sucedió a los cinco días de conocidos tras una entrevista con ‘Don Francisco’.

Asimismo, el artista respondió el cuestionamiento del periodista que les preguntó el motivo por el cuál no han querido tener hijos, una pregunta que puso bastante incómodo al actor y respondió de manera tajante.

“No nos interesa, porque tenemos derecho a no querer tener hijos, si una pareja no desea tener hijos, ni quiere adoptar pienso que merece respeto, ojo, eso no significa que mi posición mañana no cambie ni que quiera tener o adoptar un hijo, hoy te respondo por hoy”, concluyó Varoni.

Cómo le dio vida a ‘Pedro El Escamoso’

En dialogo con W Radio cuando comenzó la retransmisión de la exitosa novela, Varoni volvió a recordar una de las anécdotas acerca de la manera en que Catherine Siachoque le dio ideas y le brindó ayuda para poner uno de los detalles que caracterizan a Pedro Coral.

“En el 2000, cuando comenzamos a ensayarla llegó Cathy a un ensayo, mi esposa, y me besa y me dice ‘está chévere, el personaje está chévere Miguel, te siento cómodo, lo estás haciendo bien’ y de pronto me dice qué tal si le metemos un pelo ahí”, y de ahí se subieron a una peluquería a que le pegaran el pelo.

El actor Miguel Varoni que interpretó el personaje 'Pedro, El Escamoso'.

Para darle un look más completo, contó la historia que vivió para conseguir las botas en un viaje a Venezuela, durante la promoción de una novela que también protagonizó y que se encontraba en esos momentos al aire en el país vecino.

“Lo de las botas fue una vaina muy milagrosa, porque fue cuando estaba promocionando ‘Las Juanas’ en Venezuela. Allá había una fábrica de botas que se llamaba Lowland y cuando llego me regalaron unas botas” sin planearlo. Esa fue solución a la búsqueda del director Dago García sobre el atuendo para el personaje.

En la actualidad, Miguel Varoni se encuentra radicado en los Estados Unidos y se ha consolidado como uno de los grandes actores y directores de televisión para el mercado latino, tanto interno como fuera del país norteamericano, algo que en medio de su fama lo convierte en el centro de atención en diferentes aspectos de su vida.

SEGUIR LEYENDO