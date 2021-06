Ex novio de Yina Calderón fue visto celebrando su cumpleaños en compañía de otra mujer ¿ya superó la tusa?

Tomadas de Instagram @yinacalderonoficial

Yina Calderón es una reconocida empresaria del mundo de las falas y cosméticos, su reconocimiento se debe a la participación que la joven tuvo en el reality ‘Protagonistas de Nuesta Tele’ en el que destacaba por su mal comportamiento y pésimo aspecto físico, a tal punto que fue expulsada de la casa estudio por lanzar un objeto contundente a uno de sus compañeros.

Actualmente, la influenciadora es conocida por sus escándalos, las ‘putifiestas’ que realiza a través de transmisiones en vivo por Instagram donde tiene invitados bastante polémicos y por las constantes peleas que sostiene a través de las redes sociales con la empresaria ‘Epa Colombia’ y su ex compañera de reality, Manuela Gómez.

Tomada del Video Oficial 'A Caballo'

La joven no deja de estar en el ojo del huracán y en la mira de todos sus seguidores, pues el pasado fin de semana confirmó que su relación con Andrés Arévalo Ome había llegado a su fin, nuevamente; a pesar que el rompimiento no es una novedad, al parecer en esta oportunidad va muy en serio.

El ahora ex novio de Calderón, fue captado en la celebración de su cumpleaños junto a otra mujer en un reconocido bar; sin embargo, Yina no dejó pasar la oportunidad para recordar a su ex pareja el emotivo día con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram a través de una fotografía que se habrían tomado juntos tiempo atrás.

Tomada de Instagram @rechismes

“Feliz cumpleaños para el amor mío y aunque hoy no pueda estar a tu lado te deseo la pases genial hoy. Te amo mucho”, escribió en su publicación en Instagram la cual borró al poco tiempo.

Por otro lado, en otras interacciones a través de sus historias, la empresaria aseguró que no está interesada en conocer por el momento a nadie más, que debe pasar mucho tiempo para iniciar otra y que no se encuentra saliendo con nadie más.

“Yo soy de las que pienso que tu terminas una relación que debe pasar mucho tiempo para que inicies otra, tienes que cerrar ese ciclo no es de un día para otro, yo quiero enfocarme en la guaracha”, mencionó a través de sus historias.

Tomado de Instagram @yinacalderonoficial

Tomado de Instagram @rechismes

“Prefiero no hablar nada relacionado con él, ya agarro su camino y una nueva vida con nuevas personas. Quedan las cosas lindas que vivimos”, aseguró Calderón en una historia.

Hasta el momento, Andrés Arévalo no ha hecho ningún pronunciamiento a través de sus redes sociales sobre los rumores de una nueva relación.

En una publicación en su cuenta de Instagram hace unos días, la DJ de guaracha contó algo que pocos conocían sobre la situación que protagonizó su madre, de acuerdo con un video que la misma Yina Calderón publicó en su cuenta de Instagram y en el que queda en evidencia que doña Merly fue la encargada de dar por terminada la reunión al ‘echar’ a sus amigos por lo tomados que se encontraban.

Al enfocar a su madre, ella se encargó de explicar por qué tomó la decisión de sacar a las personas de la fiesta:

- “¿Usted por qué me los echó a todos?”, pregunta la generadora de contenido al inicio de la grabación, mientras su mamá encuentra revisando el celular, bastante indignada.

- “¿Por qué? ¿Le parece poquito?”, le responde su mamá, mientras señala que al otro hombre que aparece en el video lo dejó porque le cae bien.

“Que se atengan cuando sepa que están aquí, todo el mundo, ellos a usted no la quieren, solo la quieren ver tomada, borracha, vuelta una mier$%, no la quieren sus amigos, amigos vea...”, haciendo un gesto grosero con las manos.

