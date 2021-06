“Yo merezco crecer y salir adelante”: ‘Epa Colombia’ reveló el nombre de la universidad en la que estudiará

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, se lució este miércoles en una charla que ofreció en el lugar en donde comenzará sus estudios profesionales para capacitarse de la mano de maestros y expertos, con el fin de llevar a lo alto su empresa de keratinas.

Aunque la bogotana ha expresado en diversas ocasiones que en el pasado no pudo ir a la universidad ni formarse bien en términos de educación debido a la falta de recursos económicos, sí ha demostrado que es una mujer de armas tomar y que pudo salir adelante con su emprendimiento de productos para el cabello, con el que hasta ha generado empleo en el país.

Es por este motivo que ahora, para ella, es una gran razón de orgullo contar con un programa de estudios que pronto comenzará y en el que aportará desde su experiencia con su negocio a los colombianos que también quieran salir adelante, como ella lo hizo.

Así las cosas, ‘Epa Colombia’ anunció que entrará a la Fundación Universitaria Colombo Germana (Unigermana), en donde eligió estudiar la carrera de Administración. Pero no solo esto, Daneidy Barrera Rojas mencionó que espera implementar en la institución sus conocimientos y experiencias con su empresa.

“Estoy súper feliz de estar aquí, además de que me están dando la oportunidad de cada día salir adelante, de poder seguir generando empleo y seguirle cambiando la vida a muchísimas personas. Y qué lindo es venir cada día aquí a capacitarme y seguir creciendo, y con toda la experiencia que he adquirido allá en mi empresa, con las personas que he trabajado, implementarla acá para enseñarle a muchísimas personas que podemos salir adelante y emprender”, fueron las palabras con las que la empresaria inició su discurso.

Epa Colombia.

‘Epa Colombia’ aprovechó la oportunidad para volver a pedir disculpas por los errores que cometió en el pasado y que sigue pagando caro, pues por el momento su sueño de vender sus keratinas fuera de Colombia está truncado por el hecho de que ella no puede salir del país.

Aseguró que muchos colombianos continúan juzgándola y criticándola, especialmente por las redes sociales en las que suele estar muy activa, pero que a ella esto no le afecta porque ellos no conocen quién es Daneidy Barrera Rojas no como influenciadora sino como ser humano.

“Creo que salir adelante en Colombia es muy difícil, yo creí que era fácil. Y ahora que estoy en este proceso, cada día mi vida se vuelve más difícil porque yo antes era una mujer muy normal y el éxito te lleva a todo lo que está pasando, a estar colocando la cara”, expresó la bogotana.

Así mismo, dio detalles sobre cómo funciona su negocio y cuáles son sus objetivos principales. Dijo que su idea es capacitar con todas las herramientas a cualquier tipo de mujer, sin importar su estrato social, sus creencias, su raza ni su edad, para que aprendan a hacer las keratinas y para que, a su vez, conozcan el movimiento de una peluquería, por si quieren emprender sus propios negocios o trabajar a domicilio.

“Gracias a todas las personas que me acompañaron en esta charla. Yo me siento muy feliz y agradecida, y espero cada día ir mejorando y más que, muy pronto, voy a estar estudiando en esta gran universidad. Me llena de gran felicidad que me apoyen con mi emprendimiento”, concluyó ‘Epa Colombia’.

