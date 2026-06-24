La tasa de interés de los bancos subiría antes de que Abelardo de la Espriella asuma como presidente de Colombia: de cuánto sería

El Banco de la República explicó en varias oportunidades que subió la tasa de interés ante el alto índice inflacionario - crédito John Vizcaíno/Reuters

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) revelaron los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de junio de 2026 en la que mostraron lo que esperan los principales analistas sobre Colombia, con tasas de interés todavía altas, inflación por encima de la meta oficial y mayor atención a los riesgos sociopolíticos y fiscales. Según el documento, los expertos tienen una visión cautelosa de la economía y ahora centran su atención en los factores políticos y fiscales.

También indica que “las condiciones sociopolíticas se convirtieron en el principal elemento de análisis”. Ese factor fue escogido por 62% de los participantes frente al 40% de mayo de 2026. La política fiscal ocupó el segundo lugar con 17,2%, mientras la política monetaria bajó a 13,8%.

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Tasa de interés

La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo en mayo la tasa de intervención en 11,25%. Aun así, los analistas esperan que “la autoridad monetaria mantenga una postura restrictiva durante los próximos meses”.

La tasa de interés del Banco de la República tendría un nuevo aumento en la reunión del 30 de junio - crédito Fedesarrollo y bvc

Para junio prevén 11,75%. Eso implica un alza de medio punto porcentual, o 50 puntos básicos (pb), en la reunión del 30 de junio. Para diciembre de 2026 proyectan 12,00%. Esa cifra quedó por debajo del 12,25% estimado en la encuesta anterior.

Inflación aún lejos de la meta del Banco de la República

La meta oficial del Banco de la República está entre 2% y 4%, con un objetivo puntual de 3%. La EOF sostiene que la inflación “continuará por encima del rango objetivo del Banco de la República”.

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En mayo, la variación anual cerró en 5,84%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), una cifra inferior al pronóstico previo del mercado. Para junio, los analistas proyectan 6,08%.

Para diciembre de 2026, la expectativa subió a 6,54%, frente al 6,52% calculado en mayo. Para junio de 2027, la estimación a 12 meses es de 5,65%. El informe añade que la reducción de los precios “será más lenta de lo esperado”. También plantea que la convergencia hacia niveles más bajos será gradual.

La inflación anual en Colombia seguiría lejos del a meta del Banco de la República - crédito Fedesarrollo y bvc

El crecimiento mejora, pero sigue moderado

En cuanto a actividad económica, la proyección para 2026 pasó de 2,3% a 2,4%. Para 2027, la mediana quedó en 2,3%, con un rango entre 2,1% y 2,7%.

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Para el segundo trimestre de 2026, la expansión esperada se ubica entre 2,2% y 2,7%, con una mediana de 2,3%. Para el tercer trimestre, la expectativa se mantiene alrededor de 2,3%.

La Encuesta describe ese panorama como una “recuperación moderada de la actividad productiva”. La mejora frente a la medición previa no altera la señal de prudencia del mercado.

Dólar y petróleo se ajustan a la baja

En el mercado cambiario, la tasa de cambio cerró mayo en $3.647, con una depreciación mensual de 0,7%. Durante ese mes tocó un máximo de $3.797 y un mínimo de $3.632.

Para junio, los analistas esperan que el dólar se ubique alrededor de $3.500, dentro de un rango entre $3.450 y $3.550. Para el cierre de 2026, la proyección bajó a $3.650 frente a la estimación de $3.800 de la encuesta anterior.

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El dólar en Colombia cerraría diciembre de 2026 en $3.800 - crédito Fedesarrollo y bvc

Y en el mercado petrolero, el Brent, de referencia para Colombia, cerró mayo en USD92,1 por barril, con una caída mensual de 19,3%. Para junio, el mercado espera un precio de USD89,5 por barril. Para diciembre de 2026, la proyección cayó a USD82,5, por debajo de los USD89 previstos en mayo. En riesgo país, EMBIG Colombia cerró mayo en 240 puntos básicos (pb) y 56,7% de los analistas espera una reducción del diferencial en los próximos meses.

Administradores de portafolio

Dentro de los administradores de portafolio aumentó el interés por acciones colombianas, deuda privada indexada a la DTF, TES a tasa fija, deuda privada a tasa fija, fondos de capital privado y materias primas. Al mismo tiempo, bajó el apetito por acciones internacionales, bonos extranjeros, deuda privada indexada al IBR, TES en UVR, efectivo y deuda privada indexada al IPC.

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Las coberturas preferidas fueron frente a la tasa de cambio y la tasa de interés, con 36,7% en cada caso, y frente a la inflación, con 30%. En renta variable, sobresalieron:

Ecopetrol: 57,1%.

Cibest (preferencial): 42,9%.

Grupo Sura (preferencial) : 28,6%.

Corficolombiana (ordinaria): 28,6%.

ISA (ordinaria): 21,4%.